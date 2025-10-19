Der Fußball-Landesligist unterliegt beim TSV Crailsheim nach einigen eigenen Patzern mit 1:3 und rutscht unter den Strich. Trainer Markus Koch sucht allerdings keine Ausreden.
Der TSV Heimerdingen hat den leichten Aufwärtstrend aus der zweiten Halbzeit beim 2:2 gegen die SSV Schwäbisch Hall nicht halten können. Im Duell der Tabellennachbarn unterlagen die Grün-Weißen beim TSV Crailsheim 1:3 (0:2) und rutschten nach der fünften Niederlage auf den ersten Abstiegsplatz ab. „Wir haben leider selbst dafür gesorgt, dass sich die Partie schon früh in die falsche Richtung entwickelt“, bedauerte TSV-Trainer Markus Koch.