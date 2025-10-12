Fußball-Landesliga: Auch nach der Krisensitzung keine Wende – was nun, TV Echterdingen?

Die Gelb-Schwarzen verlieren trotz Pausenführung auch gegen den 1. FC Eislingen – wonach der Trainer Haug offen lässt, ob er für sich selbst Konsequenzen zieht.

Was kann nun noch helfen? Das ist spätestens seit diesem Sonntag die Frage aller Fragen beim Fußball-Landesligisten TV Echterdingen. Einstweilen hat auch eine interne Krisensitzung der vergangenen Woche nicht die erhoffte Wende gebracht. Trotz angekündigtem schärferen Ton gegenüber der Mannschaft – unter dem Strich steht erneut das gleiche Ergebnis. Nächster Spieltag, nächste Niederlage, weiterhin vorletzter Tabellenplatz. „Extrem bitter. Im Moment sind da nur noch Frust und Enttäuschung“, sagt der Trainer Valentin Haug, nachdem es mit einem Heim-1:2 auch gegen den Aufsteiger 1. FC Eislingen schief gegangen ist.

Ob und inwieweit Haug damit auf seinem Posten wackelt, bleibt abzuwarten. Bisher hatte ihm der Verein trotz der anhaltenden sportlichen Misere die Rückendeckung gegeben. Der Coach selbst tat, angesprochen auf etwaige Ausstiegsgedanken, direkt nach der Begegnung kund: „Darüber muss ich jetzt erst einmal eine Nacht schlafen.“

Auf dem Rasen war es wie so oft in der jüngeren Vergangenheit: Die Echterdinger machten es nicht schlecht – aber in der Summe halt auch nicht gut genug. Auch eine verdiente Pausenführung durch Laurenziu Biemel gab nicht die nötige Sicherheit. Der 22-Jährige traf nach Vorarbeit von Yannis Kalchschmidt. Doch in Hälfte zwei kippte die Partie. Zweimal verteidigten die Gastgeber zu schlecht. Die beiden Gegentreffer von Robin Reichert und Aykut Durna zogen ihnen den Stecker. Zu allem Überfluss schied Leo Milutinovic wohl mit einer Zerrung aus.

Echterdinger „Spieler des Spiels“

Marvin Kuhn (Nominierungen: 1). Der Kapitän dirigierte, schritt kämpferisch voran und setzte Impulse im Aufbauspiel. Freilich: die erneute Niederlage konnte auch er nicht verhindern.

TV Echterdingen: Duplys – Handanagic, Milutinovic (19. Dölker), Marvin Kuhn, Lucov – Steffen Schmidt, Oguz (71. Herderich) – Kalchschmidt (88. Sapina), Biemel, Pirracchio (83. Acholonu) – Ajvazi.

1. FC Eislingen: Dominik Kuhn – Gromer (90.+1 Trebuth), Leonhardt, Reichert, Hölzli – Sari, Köse (65. Pauen), Öztürk, Hodzic (90.+2 Mandir) – Cseri (46. Bühler), Durna (87. Gianni).