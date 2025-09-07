Fußball-Landesliga: Am Ende gnadenlos – TSV Bernhausen stürmt an die Tabellenspitze

Der Filderstädter setzen ihren Erfolgslauf auch im Spitzenspiel in Ehningen fort. Beim 4:0 gibt es einen Schlüsselmoment – und einen Torschützen mit „brutalem Willen“.
So weit ist es also schon gekommen. Am Ende musste sich der angeschlagen pausierende Kapitän Ivan Matanovic von seinen Teamkollegen frotzeln lassen: „Siehste, läuft ohne Dich.“ Und wie! Höhenflug, nächster Teil. Auch im ersten Gipfelduell der noch jungen Saison waren die Landesliga-Fußballer des TSV Bernhausen nicht zu stoppen. Das 4:0 beim bislang ebenfalls verlustpunktfreien TSV Ehningen bedeutet einen Ausrufezeichen-Sieg – und zudem die Tabellenführung.