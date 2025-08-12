Fußball-Landesliga: Alle Mann zurück auf „Los“, nächster Teil

Der TV Echterdingen befindet sich im erneuten Neuaufbau. Nach der vergangenen Seuchensaison lechzen alle nach Besserung. Doch ist der Kader ausreichend aufgestellt?
Es gibt Fragen im Fußball, bei denen hilft kein Fachlexikon und kennt keiner ein Patentrezept. Wie etwa schüttelt man eine Pleiten-Pech-und-Pannen-Saison wie die vergangene aus den Klamotten? Wohl dem, der für sich persönlich einen derartigen Blitzweg gefunden hat wie Valentin Haug. Die sportliche Qual war im Juni gerade mal eine Woche beendet, als der Trainer den eigenen Schalter auch schon umlegte. Mit seiner besseren Hälfte Sissy hat er sich vor den Traualtar gewagt. Der letztjährigen standesamtlichen Besiegelung folgte nun auch noch kirchlich die große Sause. Anschließend ließen beide in Griechenland und Österreich die Seele baumeln. Das Handy war aus – und der besagte Fußball gefühlt so weit weg wie die Filder von den Fidschi-Inseln.