Fußball Landesliga: Ärgerliche Niederlage für SKV Rutesheim im Spitzenspiel

Im Duell mit der drittplatzierten SG Schorndorf hat Spitzenreiter SKV Rutesheim trotz fast einstündiger nummerischer Überlegenheit einen Tiefschlag eingesteckt und 1:2 verloren.
Mit hängenden Köpfen versammelten sich die Spieler der SKV Rutesheim nach der Partie um Cheftrainer Christopher Baake im Kreis: Gerade hatte der Landesliga-Primus im Topspiel gegen die SG Schorndorf eine 1:2(0:1)-Niederlage kassiert – und das, obwohl die Gastgeber vor 180 Zuschauern fast eine Stunde in Überzahl auf dem Kunstrasen im Sportpark Bühl agierten. „Diese Niederlage tut sehr weh“, stöhnte Christopher Baake.