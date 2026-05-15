Der TV Echterdingen, der TSV Plattenhardt und die Kräherwald-Kicker stehen unter Zugzwang. Im Duell der beiden schlechtesten Rückrundenteams könnte eine schwarze Serie enden.
Gäbe es eine Löschtaste, mit der sich missliebige Spieltage beseitigen lassen, sie hätten jene am vergangenen Wochenende wohl gleichzeitig gedrückt. TV Echterdingen, TSV Plattenhardt, MTV Stuttgart – drei Teams, dreimal das gleiche Schicksal. Alle drei verloren durch Gegentore in der Nachspielzeit, und damit ist vollends klar, was die Stunde im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga geschlagen hat. Für die anstehenden nächsten Aufgaben dieses Wochenendes ist der jeweilige Erfolgsdruck groß. Und am Kräherwald zudem der Schrecken. Die jüngste MTV-Trainingseinheit endete für einen Spieler in der Krankenhaus-Notaufnahme. Für ihn dürfte die Saison bereits beendet sein.