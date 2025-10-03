Während der TSV Bernhausen Teambuilding abseits des Sportplatzes betreibt, fällt beim MTV Stuttgart der Kapitän und Toptorjäger aus.

Vor dem achten Spieltag der Fußball-Landesliga ist die Ausgangslage bei den vier Stuttgart/Filder-Vertretern die gleiche: Keines der Teams wurde zuletzt den eigenen Ansprüchen gerecht. Während im Kellerduell der TSV Plattenhardt auf den TV Echterdingen trifft, will der kriselnde TSV Bernhausen zurück in die Spur. Und beim MTV Stuttgart hadert der Coach mit der Trainingsbeteiligung.

SV Böblingen – TSV Bernhausen (Sonntag, 15 Uhr) Das nennt man wohl eine starke „Trainingsbeteiligung“: Mit 25 Mann feierten die Kicker des TSV Bernhausen am Donnerstagabend auf dem Cannstatter Volksfest. Teambuilding – das war das Motto. „Wenn wir schon nicht spielen können, dann können wir wenigstens feiern“, scherzt der Trainer Roko Agatic. Zu feiern hatten die Seinen zumindest auf dem Sportplatz zuletzt wenig. Nach drei Pleiten in Folge soll in Böblingen der Bock umgestoßen werden. Die Marschroute ist klar: „Es geht nicht um das Spielerische oder um schönen Fußball. Es geht um die drei Punkte, egal wie“, sagt Agatic.

Nach dem Spiel am vergangenen Wochenende gegen den VfL Sindelfingen (1:2) fühlt sich der Coach an seine ersten Wochen an der Bernhausener Seitenlinie erinnert. Damals kassierten die „Veilchen“ ebenfalls drei Niederlagen, seinerzeit in den ersten vier Spielen der Bezirksliga-Saison 2023/2024. „Danach waren wir brutal gut“, erinnert sich Agatic, der sich am Ende mit den Seinen zum Meister kürte. „Hoffentlich läuft es jetzt auch wieder so“, sagt der Coach, „aber Bezirksliga und Landesliga sind nicht das Gleiche.“

In puncto Kader dürfte die Mannschaft am Sonntag ähnlich vollzählig zur Verfügung stehen wie auf dem Wasen. Nur der Kapitän Ivan Matanovic ist fraglich. Ihn zwickt erneut die Wade.

Apropos Biersause: Zu sehr konnten es die Bernhausener Volksfest-Gänger am Donnerstagabend nicht krachen lassen. Tags darauf hieß es wieder auf dem Sportplatz schuften. An diesem Freitag bat Agatic um 12 Uhr zum Training. „Wer feiert, muss auch hart arbeiten“, sagt er.

MTV Stuttgart – TSV Bad Boll (Sonntag, 15 Uhr)

Keine Frage, der MTV Stuttgart wird den eigenen Erwartungen bislang nicht gerecht. „Sieben Punkte nach sieben Spielen, das haben wir uns anders vorgestellt“, sagt der Trainer Björn Lorer. Die Gründe für die enttäuschende Bilanz zeigten sich einmal mehr am vergangenen Spieltag, als der SV Waldhausen das zwischendurch kleine Hoch der Kräherwald-Kicker stoppte. „Uns fehlt die Abgezocktheit, die wir letztes Jahr hatten“, sagt Lorer. „Wenn wir die wieder reinbringen, kommen auch die Erfolge.“

Mit Blick auf das Duell mit dem TSV Bad Boll lautet das Credo: „Wir müssen gewinnen.“ Punkt, aus. Indes ist Lorer auch bewusst, dass die Gäste keinen einfachen Gegner darstellen. Zuletzt verpasste der Ligaachte dem zweitplatzierten 1. FC Eislingen eine 1:0-Niederlage. „Es ist eine junge Mannschaft, die in der Tabelle um uns herumschwirrt“, sagt Lorer, dessen Team drei Punkte weniger und Platz zwölf aufweist.

Ein bierseliges „Kopf-frei-bekommen“ fällt beim MTV indes aus. „Das ist eigentlich ein Pflichttermin“, sagt der Trainer augenzwinkernd, „dieses Jahr wird daraus aber leider nichts.“ Wohl auch ein Grund: Zu den bereits verletzt fehlenden Spielern wie Götz Gaiser und Fabio Baldi gesellen sich mit Blick auf Sonntag der urlaubende Kapitän und Toptorjäger Raphael Hahn sowie Dominik Hug, der privat verhindert ist. „Wir hatten in dieser Woche nicht die beste Trainingsbeteiligung“, gibt Lorer ernüchtert zu. Immerhin ist Lion Jansen aus dem Urlaub zurück, zudem ist Denzel Debrah nach seiner Verletzung wieder ins Training eingestiegen und eine Option für das anstehende Spiel.

TSV Plattenhardt – TV Echterdingen (Sonntag, 15 Uhr)

