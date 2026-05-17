Der Landesligist siegt beim TSV Heimerdingen mit 5:0 und sichert den Klassenerhalt – der TSV muss noch bangen. Julian Bär hält einen Strafstoß, Ennio Ohmes trifft doppelt.
Im Mannschaftskreis war Ennio Ohmes der Vorsänger. Immer lauter werdend heizte der Stürmer des SV Leonberg/Eltingen seine Mitspieler ein mit dem altbekannten Chanson „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey“. Das wurde der SV mit einem 5:0 beim Landesliga-Konkurrenten TSV Heimerdingen. Und Feierbiest Ohmes hatte daran maßgeblichen Anteil, erzielte zwei Tore und bereitete zudem unfreiwillig den Führungstreffer vor.