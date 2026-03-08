Fußball-Landesliga: 3:2-Heimsieg – Die Aufholjagd des GSV Pleidelsheim geht weiter

Der Landesligist siegt im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause zuhause gegen die SG Weinstadt – und ist spätestens jetzt mittendrin im Kampf um den Ligaerhalt.
Erfolgreicher Start ins Jahr für den GSV Pleidelsheim: Der Landesligist – der Mitte der Hinrunde noch abgeschlagen am Tabellenende gestanden hatte – knüpfte im ersten Pflichtspiel des Jahres an die Erfolgsserie vor der Winterpause an und besiegte die SG Weinstadt mit 3:2. Dabei zeigten beide Mannschaften über die vollen 90 Minuten ein engagiertes, temporeiches Spiel, das zu keinem Zeitpunkt langweilig zu werden drohte.