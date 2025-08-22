Gelingt somit am Samstagabend gegen den TSV Bernhausen eine schnelle Revanche? Derweil beschäftigt beim MTV Stuttgart „ein Riesenbock“ und hat der TSV Plattenhardt Personalsorgen.
Der TV Echterdingen mit einem kurzfristig verpflichteten weiteren Neuzugang, der MTV Stuttgart mit einem geklärten Torhüter-Ärgernis und der TSV Plattenhardt mit der kniffligen Aufgabe gegen einen Ex-Zweitliga-Profi – das sind die Vorzeichen zum zweiten Spieltag der Fußball-Landesliga an diesem Wochenende. Im Mittelpunkt steht, klar, das Filder-Derby der Echterdinger gegen den Titelfavoriten TSV Bernhausen. Nach ihrem Pokalduell von vier Wochen kommt es zwischen den beiden Altrivalen zu einem schnellen Wiedersehen. Diesmal mit einem anderen Ergebnis?