Das Trio TSV Plattenhardt, MTV Stuttgart und TV Echterdingen steht zum Abschluss vor der Winterpause unter Zugzwang. Der Echterdinger Coach wählt eine ungewöhnliche Maßnahme.
Ende gut, alles gut? Nein, das sicher nicht. So viel steht schon vor dem letzten kompletten Spieltag dieses Kalenderjahrs fest. Dafür ist die Lage für alle drei Teams schlicht zu prekär. Immerhin aber haben der TV Echterdingen, der TSV Plattenhardt und der MTV Stuttgart an diesem Sonntag nun noch die Gelegenheit, sich mit positiven Signalen in die Winterpause der Fußball-Landesliga zu verabschieden – die beiden Letztgenannten dabei im direkten Abstiegskampf-Duell. Zuvor bittere Kunde für einen ihrer Kicker: Für ihn dürfte die Saison schon beendet sein.