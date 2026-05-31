Fußball-Landesliga: 1:6 – Der MTV Stuttgart verabschiedet sich mit einer krachenden Niederlage

Der MTV Stuttgart verliert deutlich gegen den Tabellenletzten FV Sontheim/Brenz. Nach drei Jahren in der Landesliga ist der Abstieg damit nun endgültig besiegelt.
Das war es: Mit einer krachenden 1:6-Niederlage gegen den Tabellenletzten FV Sontheim/Brenz ist der Abstieg des MTV Stuttgart aus der Fußball-Landesliga besiegelt. „Ein trauriger Mittag. Das Spiel passt zu unserer Saison“, sagt der Co-Trainer Haralampos Cechagias, der den im Urlaub weilenden, scheidenden Cheftrainer Björn Lorer vertrat.