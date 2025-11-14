Während der MTV Stuttgart mehr denn je auf die Wende hofft, hält beim TV Echterdingen das irre Verletzungspech an und stört die offene Trainerfrage inzwischen auch den Interimscoach.
Nur noch drei Spieltage in diesem Kalenderjahr in der Fußball-Landesliga – und damit jeweils drei Chancen für den MTV Stuttgart und den TV Echterdingen, an ihrer tristen Situation im Tabellenkeller etwas zu ändern. Während die Kräherwald-Kicker am Sonntag im Krisengipfel der Serienverlierer auf den noch punktlosen Letzten aus Sontheim treffen, nimmt beim Goldäcker-Team allerdings die personelle Malaise immer dramatischere Ausmaße an. Nicht nur, dass die Trainerfrage weiterhin ungeklärt ist. Nun droht im Kader obendrein der nächste Langzeitausfall.