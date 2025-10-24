TSV Bernhausen, TV Echterdingen, TSV Plattenhardt und MTV Stuttgart vor einem richtungsweisenden Sonntag. Am Kräherwald äußert sich der Coach Lorer zu seiner Zukunft.
Wer hätte es gedacht? Gerade mal Spieltag elf von 30, und doch stehen alle vier Stuttgart/Filder-Mannschaften der Fußball-Landesliga bereits vor einem Sonntag der Wahrheit. Die richtungsweisenden Fragen: Wie ist es um die Spitzentauglichkeit des TSV Bernhausen bestellt? Wie nachhaltig wirkt der Trainerwechsel beim TV Echterdingen – hat sich bei den Gelb-Schwarzen tatsächlich ein Knoten gelöst? Und: Wohin führt der Weg des TSV Plattenhardt und des MTV Stuttgart? Beiden Krisenteams droht schon jetzt ein Steckenbleiben im Abstiegskampf.