Fußball-Landesliga 1: TSV Heimerdingen gewinnt hochspannendes Duell

Der Fußball-Landesligist schlägt den TV Oeffingen 2:0. Im Mittelpunkt der Partie stehen zwei Neue, ein starker Rückhalt und die Unparteiischen.
Für den anvisierten ersten Saisonsieg vertraute Markus Koch größtenteils auf dieselben Spieler wie in der Vorwoche. Die einzige Ausnahme stellte Salvatore Pellegrino dar, er rückte für den abwesenden Furkan Jildiz in die Startelf und übernahm die Kapitänsbinde von Lukas Emmrich. Das bedeutete, dass der ebenfalls aus dem Urlaub zurückgekehrte Sebastian Bortel zu Beginn auf der Bank platznehmen musste.