Fußball-Landesliga 1: Starker Auftritt des GSV Pleidelsheim wird nicht belohnt

Die vierte Niederlage im vierten Spiel musste Landesligist GSV Pleidelsheim am Freitagabend beim 0:2 in Rutesheim hinnehmen. Dabei wäre beim Tabellenführer eine Überraschung möglich gewesen. Die Pleidelsheimer boten den Gastgebern über die volle Spielzeit Paroli. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und endlich gezeigt, was wir können“, lobt der Pleidelsheimer Trainer Marcus Wenninger seine Mannschaft.

Partie wird 30 Minuten unterbrochen Die SKV Rutesheim spielte sich zwar mehrere gute Gelegenheiten heraus, doch war GSV-Torhüter Magnus Schüler stets zur Stelle. Auch die Gäste kamen zu mehreren guten Gelegenheiten. So scheiterte Patrick Sirch mit einer Kopfballchance nur knapp. Überschattet wurde die erste Halbzeit von einer halbstündigen Unterbrechung, als ein verletzter Rutesheimer Spieler ärztlich versorgt werden musste.

Mit der ersten Aktion nach dem Seiten-wechsel scheiterte Pleidelsheims Mats Tutsch dann aus kurzer Distanz. Wenig später zog Torjäger Patrick Sirch aus fast 40 Metern ab. Sein Schuss strich jedoch knapp über die Torlatte. Mitte der zweiten Halbzeit geriet das Wenninger-Team schließlich in Rückstand. Nach einer Ecke erzielte Markus Wellert das 1:0 für die SKV (66.). „In der Situation zuvor hätte es eigentlich Abstoß für uns geben müssen. Stattdessen wurde auf Ecke für Rutesheim entschieden“, sagt Wenninger. Umso bitterer, dass diese Spielsituation zum Gegentreffer führte. Die Gelb-Schwarzen steckten jedoch nicht auf und kämpften bis zum Schluss. Kevin Sirch traf in der 88. Minute nur die Latte. Ein möglicher Ausgleich wäre hoch verdient gewesen. Stattdessen kassierten die Pleidelsheimer in der Nachspielzeit nach einem Konter noch das 0:2 durch Gianluca Crepaldi (90.+4).

„Wir sind auf dem richtigen Weg. Es tut nur weh, dass wir keinen Punkt mitgenommen haben. Die Mannschaft hat bis zum Schluss gefightet“, sagt Trainer Wenninger. So erfreulich die Fortschritte sind, die die Mannschaft gemacht hat, so dringend müssen nun endlich Punkte geholt werden. Gelegenheit dazu bietet das Heimspiel am kommenden Samstag gegen den SV Kaisersbach.

GSV Pleidelsheim: Schüler – Richter (73. Müller), Deyhle, K. Sirch – Tutsch (82. Bender) Porubek, Schlipf, Ranzinger, Lang (82. Weindl), Pfeiffer – P. Sirch.