Fußball-Landesliga 1: Starker Auftritt des GSV Pleidelsheim wird nicht belohnt

Gegen Spitzenreiter SKV Rutesheim hält Fußball-Landesligist Pleidelsheim lange mit, unterliegt am Ende jedoch mit 0:2 – und verharrt damit im Tabellenkeller.
Die vierte Niederlage im vierten Spiel musste Landesligist GSV Pleidelsheim am Freitagabend beim 0:2 in Rutesheim hinnehmen. Dabei wäre beim Tabellenführer eine Überraschung möglich gewesen. Die Pleidelsheimer boten den Gastgebern über die volle Spielzeit Paroli. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und endlich gezeigt, was wir können“, lobt der Pleidelsheimer Trainer Marcus Wenninger seine Mannschaft.