Im dritten Spiel der Fußball-Landesliga holt der Aufsteiger den zweiten Saisonsieg. Gegen den SV Kaisersbach gewinnt er deutlich mit 4:1.
Nach der jüngsten Niederlage bei der SKV Rutesheim hat der SV Leonberg/Eltingen nun den zweiten Saisonsieg eingefahren. Wie schon beim Auftakterfolg gegen Ilshofen erzielte das Team drei Tore mehr als der Gegner. Gegen den weiterhin sieglosen SV Kaisersbach traf Ennio Ohmes bereits in der 10. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß rechts oben ins Torwarteck – einen solchen hatte er gegen Rutesheim noch vergeben. Während Kaisersbach sich tief verschanzte und auf lange Bälle spekulierte, gestaltete der SV Leonberg/Eltingen das Spiel selbst und legte in der 22. Minute den zweiten Treffer nach. Neuzugang Sandro Seeber veredelte einen ansehnlichen Spielzug nach einem schnellen Tiefenlauf.