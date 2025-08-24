Fußball-Landesliga 1: Rutesheim dreht Derby gegen Leonberg/Eltingen in neun Minuten

Sie hatten vor dem Derby die mächtige schwarz-weiße Fahne aus Verbandsligazeiten wieder hervorgeholt und über dem Sprecherhäusle montiert – nach dem Motto: Der Sportpark Bühl ist ehernes SKV-Gelände. Doch die favorisierten Rutesheimer Landesliga-Fußballer mussten einige Zeit leiden, ehe der am Ende klare 4:1 (0:1)-Erfolg im Derby gegen den Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen feststand und sich die Gefühle nach dem Schlusspfiff im Jubelkreis und lauten „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey“-Rufen Bahn brechen konnten. „Man hat heute gesehen, welche Qualität in der Mannschaft steckt, dass sie ein so schwieriges Spiel noch gedreht hat“, fand SKV-Trainer Christopher Baake lobende Worte für sein Team.

Den Gästen gelang ein Start nach Maß: Als die Rutesheimer den Ball an der Mittellinie verloren, schalteten die Gelb-Schwarzen mit einem schnellen Pass auf Marco Seufert um, der alle Gegenspieler abschüttelte und den Ball mit Übersicht zum 1:0 im Rutesheimer Tor unterbrachte. Vier Minuten später ergab sich eine ähnliche Situation, als Sandro Seeber nach einem langen Ball auf SKV-Schlussmann Jan Göbel zulief, der im 1:1-Duell aber die Oberhand behielt. „Die Chancen für Leonberg/Eltingen sind alle aus unseren individuellen Fehlern entstanden“, monierte SKV-Trainer Baake.

Trotz großer Gegenwehr: SV-Kapitän Marco Seufert trifft zur Gästeführung. Foto: Andreas Gorr

Mit zunehmender Spielzeit bekam seine Mannschaft die Begegnung aber immer besser in den Griff und nutzte die gesamte Breite des Spielfelds. Laurin Stütz rutschte in der 13. Minute im Fünfmeterraum nur knapp an einer flachen Flanke des umtriebigen Alexander Grau vorbei. Vier Minuten später musste SV-Keeper Philipp Meister sein ganzes Können aufbieten, um einen fiesen Aufsetzer von Maxim Russ gerade noch um den Pfosten zu lenken.

Die Gäste hatten in der Folge kaum noch Offensivaktionen und konnten sich nach einer halben Stunde bei Innenverteidiger Julian Häusler bedanken, der bei einem Schuss von der linken Angriffsseite genau richtig stand und auf der Torlinie klärte. Und als das Spielgerät kurz vor der Halbzeitpause nach einem Kopfball von Markus Wellert dann doch in den Maschen des SV-Tores einschlug, entschied der Unparteiische auf Abseits.

In der Pause hatte SV-Coach Robert Gitschier seine Elf angehalten, für etwas mehr Entlastung zu sorgen – was auch prompt zu einer Doppelchance für Fabian Kern führte: Der SV-Akteur traf den Ball zunächst freistehend aus 14 Metern allerdings nicht voll (46.) und zielte kurz darauf knapp am Rutesheimer Gehäuse vorbei (47.). In der 54. Minute hatten die Gästefans den Jubelschrei schon auf den Lippen, als Ennio Ohmes einen Freistoß aus 17 Metern in den Winkel zirkelte, Jan Göbel den Ball jedoch mit einer Glanzparade wegfaustete. „Den hält nicht jeder“, zollte SV-Coach Gitschier dem SKV-Torspieler Respekt.

Mit den Einwechslungen von Marcel Held und Yannik Riedlinger (57.) brachte Baake neuen Schwung aufs Feld, der sich bald auszahlen sollte. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld hatte Markus Wellert das richtige Gespür für den freien Raum und köpfte zum 1:1 ein (65.). „Da ist das Spiel gekippt“, gestand Gitschier ein, der ansehen musste, wie der eingewechselte Held nach einer Flanke von rechts zum 2:1 (74.) traf. „Das war gut gespielt und schwer zu verteidigen“, befand der Gästecoach.

Jubeln durften am Ende über einen klaren Sieg die favorisierten Gastgeber aus Rutesheim. Foto: Andreas Gorr

SKV-Torjäger Laurin Stütz sorgte am Ende mit einem Doppelschlag für den Endstand: Erst verwandelte er einen Foulelfmeter (77.), nachdem Wellert nach einem Laufduell im Strafraum zu Boden gegangen war. Dann zeigte er auf engstem Raum seine Technik, als er den Ball nach einer Flanke am langen Pfosten kontrollierte und zum 4:1 (82.) ins andere Eck setzte. Die Enttäuschung hielt sich beim Aufsteiger trotz der am Ende deutlichen Niederlage in Grenzen. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen“, erklärte SV-Coach Gitschier nach dem Schlusspfiff. Trotz des Ergebnisses habe er das Gefühl, dass seine Mannschaft in der Liga angekommen sei.

SKV Rutesheim: Göbel, Hadergjonaj (57. Held), Rudloff, Ludwig (65. Schneider), Grau (80. Savvoulidis), Maier (57. Riedlinger), Gebbert, Russ, Heiler, Stütz, Wellert (87. Boateng). SV Leonberg/Eltingen: Meister, Feigl (70. Hofmann), Häusler, Joshua Trefz, Tchuidjou (92. Jona Trefz), Seufert, Schmidt (58. Gritsch), Kern (89. Bechthold), Weeber, Ohmes (83. Falch), Seeber.