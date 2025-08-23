Fußball-Landesliga 1: Last-Minute-Tor lässt TSV Heimerdingen jubeln

Um 21.25 Uhr brechen an der Weissacher Straße alle Dämme. Es läuft die vierte Minute der fünfminütigen Nachspielzeit, Haris Gudzevic schlägt einen Eckball von rechts. Nach kurzem Gerangel im Sechzehner segelt der Ball in Richtung kurzer Pfosten. Dort kommt Innenverteidiger Leon Baumeister angerauscht und drückt den Ball mit Wucht und Willen über die Torlinie. Das 2:2 gegen den FV Löchgau, der TSV Heimerdingen feiert, Torschütze Baumeister verschwindet unter einer Jubeltraube.

Eine letzte Angriffswelle Löchgaus später ist das Spiel vorbei, Heimerdingen holt zum Auftakt in die Landesliga-Saison einen Punkt gegen den Aufstiegsaspiranten.

Dabei sah es zunächst nicht gut aus für die Hausherren. In der 37. Minute hatte Benjamin Hamann die Gäste mit einem unkonventionellen Abschluss von der Strafraumgrenze in Führung gebracht. Kurz darauf zog sich der Torschütze im Zweikampf mit Shakur Traore, einem von fünf Neuzugängen in Heimerdingens Startelf, eine blutige Kopfverletzung zu. Traore wurde verwarnt, Hamann ausgewechselt. Nach einer intensiven Anfangsviertelstunde war das Spiel in Hälfte eins zunehmend abgeflacht, die ganz großen Torchancen blieben Mangelware. In Minute 57 reklamierte die Heimerdinger Elf auf Foulspiel und lief dabei in einen Konter – ausgerechnet Ivanilson Guerra Matias, der im Sommer aus Heimerdingen nach Löchgau gewechselt war, erzielte mit einem Lupfer aus großer Distanz das 2:0.

Urlauber kehrt während des Spiels zurück

Die Antwort des TSV ließ nur fünf Minuten auf sich warten. Haris Gudzevic stocherte eine Hereingabe von der rechten Seite aus wenigen Metern ins Tor. Einen besonderen Wechsel nahm Trainer Koch kurz vor Ende vor, brachte mit Stefan Schlick einen Urlaubsrückkehrer, der erst Mitte der ersten Hälfte auf dem Sportplatz eingetroffen war. Allein durch seine Präsenz, meinte Koch, habe Schlick bereits einen Einfluss auf das Spiel gehabt, das am Ende noch ein versöhnliches Ende für seine Mannschaft fand.

Torschütze Leon Baumeister, der unmittelbar vor seinem Tor die gelbe Karte für ein Foulspiel gesehen hatte, wurde nach der Partie von der Mannschaft vor die Zuschauer geschickt und mit reichlich Applaus bedacht. „Das hat sich einfach mega angefühlt. Ich habe mich endlich mal belohnt“, sagt der 25-Jährige, der damit in seinem dritten Jahr beim TSV sein erstes Tor für die erste Mannschaft erzielte. „Das war nur purer Wille, 120 Prozent“, beschrieb der 1,92-Meter-Hüne seine Premiere. „Kopf ausgeschaltet, den Ball gesehen, nichts gedacht und einfach drauf.“ Am Ende stand für den Helden des Abends ein Ergebnis, das sich sein Team „vom kämpferischen und von der Leistung auf jeden Fall verdient“ hatte.

„Fühlt sich ein bisschen wie ein Sieg an“

Auch sein Trainer wirkte mit dem Ergebnis zufrieden. „Am Ende“, sagte Markus Koch schmunzelnd, „fühlt sich das schon ein bisschen wie ein Sieg an“. Ein Gefühl, das die Mannschaft auch in künftigen Spielen motivieren kann, Koch sprach entsprechend von einem „Schlüsselerlebnis“. Er unterstrich: „Jetzt haben wir gesehen: wir können, wir wollen, wir haben die Bereitschaft. Das ist wichtig.“

Weniger wichtig war es offenbar, dass Koch des Gegner in der Vorwoche mitverfolgt hatte: „Vielleicht war das ein bisschen negativ, dass ich letzte Woche das Löchgauer Spiel gesehen habe, davon beeindruckt war und deshalb die Handbremse in der ersten Halbzeit ein bisschen zu stark angezogen habe.“ Letztendlich ist es gut ausgegangen für Heimerdingen, auch dank Leon Baumeister.

TSV Heimerdingen: Emmrich – Fota, Baumeister, Geppert, Jildiz – Reichardt, de Sousa Lorenzo, Baroudi (86. Schlick), Traore (60. Wanes) – Geist (75. Riedmiller), Gudzevic.