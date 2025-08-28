Fußball-Landesliga 1: Kniffliges Personalpuzzle beim SV Leonberg/Eltingen

Der Fußball-Landesligist erwartet im dritten Saisonspiel den SV Kaisersbach.
Mit dem Start in die Fußball-Landesliga kann der SV Leonberg/Eltingen als Aufsteiger vollauf zufrieden sein. Zwar gab es nach dem Auftakterfolg gegen den TSV Ilshofen (3:0) am vergangenen Wochenende im Derby bei der SKV Rutesheim eine 1:4-Niederlage. Doch Trainer Robert Gitschier hat aus der Partie viel Positives für seine Mannschaft mitgenommen. „Wir haben uns gut präsentiert und viele Torchancen herausgespielt. Erst nach dem 1:1-Ausgleich nach mehr als einer Stunde ist Rutesheim ins Rollen gekommen“, lautet die Analyse von Gitschier.