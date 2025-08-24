Fußball-Landesliga 1: GSV Pleidelsheim macht das Spiel, SG Weinstadt trifft

Trotz Leistungssteigerung zur Vorwoche verliert der GSV auch sein zweites Landesliga-Punktspiel.
Eine deutliche Leistungssteigerung zeigte Landesligist GSV Pleidelsheim am Sonntag im Vergleich zur Vorwoche, als man der TSG Öhringen 1:4 unterlegen war. Doch auch auswärts bei der SG Weinstadt gab es nichts Zählbares zu holen. Trotz einiger guter Chancen und mehr Ballbesitz verloren die Pleidelsheimer mit 1:2. „Wir waren deutlich präsenter als noch vor einer Woche“, lobte Trainer Marcus Wenninger seine Mannschaft dennoch nach dem Spiel.