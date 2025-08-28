Fußball-Landesliga 1: Der neue Kapitän der SKV Rutesheim ist auch der Taktgeber

Die SKV Rutesheim führt nach zwei Spielen die Fußball-Landesliga an. Tim Rudloff spricht über den Erfolg, seinen Spielstil und Langzeit-Ziele.
Christopher Baake, Tobias Gebbert, Tim Rudloff. „Wenn man sieht, in welche Fußstapfen ich trete, ist das eine große Ehre für mich“, meint der neue Spielführer der SKV Rutesheim. 2019 kam Defensiv-Spezialist Rudloff nach Stationen bei den Stuttgarter Kickers, dem VfB Stuttgart und dem FC Ingolstadt in den Sportpark Bühl, in seinem siebten Jahr führt der 26-Jährige das Team erstmals als Kapitän an.