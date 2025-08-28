Fußball-Landesliga 1: Der neue Kapitän der SKV Rutesheim ist auch der Taktgeber

Christopher Baake, Tobias Gebbert, Tim Rudloff. „Wenn man sieht, in welche Fußstapfen ich trete, ist das eine große Ehre für mich“, meint der neue Spielführer der SKV Rutesheim. 2019 kam Defensiv-Spezialist Rudloff nach Stationen bei den Stuttgarter Kickers, dem VfB Stuttgart und dem FC Ingolstadt in den Sportpark Bühl, in seinem siebten Jahr führt der 26-Jährige das Team erstmals als Kapitän an.

Den Anstoß dazu gab sein Vorgänger. „Das Ganze ging von Tobias Gebbert aus“, erzählt dessen Nachfolger. Klar war, Gebbert werde in der neuen Saison vermehrt berufsbedingt fehlen. „Und dann kam er auf mich zu und fragte, ob ich mir vorstellen könne, das zu übernehmen. Er sagte, dass er sich gut vorstellen könne, dass ich in die Rolle hineinwachse und er mir das gerne übergeben würde. Das hat mich gefreut“, schildert Rudloff seinen Weg ins Kapitänsamt.

Nicht nur Gebbert scheint ihm zu vertrauen, mit Trainer Christopher Baake ist auch ein anderer ehemaliger SKV-Kapitän überzeugt von Rudloffs Qualitäten. „Er identifiziert sich mit Rutesheim und will Verantwortung übernehmen. Dementsprechend war die logische Konsequenz, dass er irgendwann Kapitän wird“, begründet Baake seine Auswahl. Das junge Alter stört ihn dabei nicht: „Er hat schon viele Spiele für uns absolviert. Er geht immer voran, übernimmt gerne Sachen außerhalb des Platzes und glänzt mit Leistung auf dem Feld, so wie man sich einen Kapitän vorstellt.“

Sportliches Vorbild ist Sami Khedira

Vier Jahre standen Rudloff und Baake gemeinsam für die SKV auf dem Platz, beide schätzen sich enorm, Rudloff bewundert den Ehrgeiz und Siegeswillen seines Trainers. Er selbst will das Team auf und neben dem Platz anführen. „Ich beschäftige mich intensiv mit den Spielen, verbringe auch viel Zeit beim Verein und identifiziere mich vollkommen“, erzählt er, schwärmt vom familiären Miteinander, der Bodenständigkeit des Vereins und dem Sportgelände.

„Ich denke, auch mit meinem Spiel auf dem Platz kann ich der Mannschaft weiterhelfen. In manchen Spielen eher als strategischer Tempogestalter, in anderen auch als einer, der hinten zusammenhält und aufräumt“, beschreibt der Kapitän seinen Spielstil, angelehnt an sein sportliches Vorbild, Weltmeister Sami Khedira. Rudloff erklärt: „Ich versuche, in verschiedenen Phasen das Spiel zu lenken, das Spieltempo anzupassen und die perfekte Mischung auszustrahlen aus Ruhe, aber trotzdem der Intensität, die wir brauchen, um erfolgreich zu sein.“

Rudloff lobt die Ausrichtung des Vereins

Erfolgreich ist seine Mannschaft, derzeit steht Rutesheim in der Landesliga auf dem ersten Platz, gewann die ersten beiden Partien. Das gelang Rudloff bei der SKV noch nie, entsprechend erfreut zeigt sich der Spielführer. „Dadurch haben wir uns belohnt“, sagt Tim Rudloff, „das ist doppelt schön, wenn man merkt, die harte Arbeit zahlt sich aus“.

Er schätzt die Durchlässigkeit für junge Spieler im Verein, beispielhaft nennt er Lars Eiwen, der direkt am ersten Spieltag debütierte. „Das ist auch ein gutes Signal an die Jugend, dass sie wissen, der Weg ist offen. Wenn man alles gibt und mit Leistung auf sich aufmerksam macht, dann ist die Chance bei uns auf jeden Fall da, sich in der ersten Mannschaft durchzusetzen“, lobt der neue Kapitän die Ausrichtung seines Vereins.

Insgesamt habe sich die Mannschaft gut verstärkt, Rudloff nennt seine neuen Mitspieler „menschlich wie sportlich eine echte Bereicherung für uns“. Auf die Frage nach seiner langfristigen Zukunft reagiert er mit einem deutlichen Bekenntnis: „Ich fühle mich in Rutesheim bei der SKV sehr wohl und bin auch sehr verbunden mit dem Verein“. Mit diesem verfolgt er hohe Ziele, will Rutesheim wieder in der Verbandsliga etablieren. „Da gehört der Verein hin“, meint Rudloff und führt aus: „Darüber hinaus ist natürlich toll, wenn der Verein in der Region rund um Rutesheim weiterhin wächst und die Menschen aus der Umgebung regelmäßig in den Sportpark kommen.“ Die Zukunftsfrage schließt er mit einem bekannten Satz ab: „Mein voller Fokus liegt jetzt auf der Saison.“

Eine Saison in einer für Rudloff sehr ausgeglichenen Landesliga. Er meint: „Jeder kann jeden schlagen, wir wollen natürlich jedes Spiel für uns entscheiden.“ So auch das Duell bei der SpVgg Satteldorf am kommenden Sonntag, wenngleich Rudloff ein anderes Spiel erwartet als in den ersten Partien. Der letzte Sieg gegen Satteldorf datiert vom 24. April 2016. In einem Auswärtsspiel, an einem Sonntag. Die Vorzeichen stehen also gut für Kapitän Rudloff und seine SKV Rutesheim.