Fußball-Länderspiele: Erhält Stuttgart den Zuschlag für das Finalturnier der Nations League?

1 Das DFB-Team spielte im EM-Viertelfinale gegen Spanien in Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Am Freitag wird in Nyon der Viertelfinalgegner der Nationalmannschaft bestimmt, doch Deutschland bemüht sich auch um die Austragung des Final Four im nächsten Jahr. Stuttgart und München gehen gemeinsam ins Rennen.











Nach der EM könnte Stuttgart bereits im kommenden Jahr wieder Turnierspiele austragen. Gemeinsam mit München hat die Landeshauptstadt ihre Bereitschaft signalisiert, das Final Four der Nations League auszutragen. Noch ist aber offen, wer den Zuschlag für das Finalturnier der Europäischen Fußballunion (Uefa) erhält.

Zunächst müsste sich Deutschland überhaupt für das Halbfinale qualifizieren. Anschließend entscheidet das Uefa-Exekutivkomitee, wo gespielt wird. Das Gremium bestimmt ein Viertelfinale, dessen Sieger das Endturnier veranstaltet. Deutschland, das noch nie unter den besten Vier war, kommt demnach als Gastgeber in Frage. Lesen Sie auch Termine stehen bereits fest Sollte sich die Nationalmannschaft im Viertelfinale durchsetzen, haben Stuttgart und München mit ihren Stadien gute Aussichten, Spielorte zu werden. Schon aufgrund der besten Erfahrungen während der Europameisterschaft im vergangenen Sommer. Im Fall der Fälle wird es aber noch ein nationales Bewerbungsverfahren geben, an dem sich wohl auch Städte aus Nordrhein-Westfalen beteiligen wollen. Die beiden Halbfinals der Nations League sind bereits für den 4. und 5. Juni nächsten Jahres terminiert. Das Endspiel und das Spiel um Platz drei finden am 8. Juni statt. „Wir bemühen uns darum, aber es liegt nicht allein in unseren Händen“, sagte der Bundestrainer Julian Nagelsmann, der mit seiner Auswahl als Gruppensieger im Viertelfinale steht. Diese Runde wird am 20. und 23. März 2025 in Hin- und Rückspiel ausgetragen.