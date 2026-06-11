Fußball-Kreisliga: Vier Teams, drei Spiele, ein Sieger – das ist die Relegation

In der Relegation um einen Platz in der Kreisliga A, Staffel III, treten der SV Magstadt, die SpVgg Weil II, der KSC Sindelfingen und die SF Kayh an. Wer setzt sich am Ende durch?
Für die SF Kayh ist der Traum vom direkten Aufstieg in die Kreisliga A vergangene Woche geplatzt. Im ersten Relegationsspiel des Vertreters der Kreisliga B, Staffel VI gegen den KSC Sindelfingen aus der Staffel VII wollen die Sportfreunde alles geben, um den Wechsel in die höhere Liga doch noch zu schaffen. Gespielt wird an diesem Sonntag (11 Uhr) auf dem Sportplatz des SV Nufringen.