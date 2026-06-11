Fußball-Kreisliga: Vier Teams, drei Spiele, ein Sieger – das ist die Relegation

In der Relegation um einen Platz in der Kreisliga A, Staffel III, treten der SV Magstadt, die SpVgg Weil II, der KSC Sindelfingen und die SF Kayh an. Wer setzt sich am Ende durch?

Für die SF Kayh ist der Traum vom direkten Aufstieg in die Kreisliga A vergangene Woche geplatzt. Im ersten Relegationsspiel des Vertreters der Kreisliga B, Staffel VI gegen den KSC Sindelfingen aus der Staffel VII wollen die Sportfreunde alles geben, um den Wechsel in die höhere Liga doch noch zu schaffen. Gespielt wird an diesem Sonntag (11 Uhr) auf dem Sportplatz des SV Nufringen.

Das 1:1-Unentschieden beim SV Nufringen II hat die SF Kayh vergangene Woche ihren Meistertitel gekostet. Während die SG Gäufelden nun ihren Aufstieg feiert, müssen die Sportfreunde versuchen, sich ihren Platz in der Kreisliga A über die Relegation zu sichern. „Der vergangene Sonntag tut immer noch weh, aber wir freuen uns inzwischen auch auf die Relegation“, zeigt sich SF-Trainer Arne Bauer optimistisch. „Wir haben diese Woche mit über 20 Spielern trainiert.“

Mit Maurice Marquardt und Hannes Schlüter muss Kayh auf zwei Langzeitverletzte verzichten. Hinter Fabian Walker steht aktuell noch ein Fragezeichen, ansonsten ist der Kader vollständig. „Uns erwartet mit dem KSC eine starke Mannschaft mit guten Spielern“, weiß Arne Bauer. „Aber wir wollen am Ende der Relegation mit dem Aufstieg rausgehen.“

Für den KSC Sindelfingen ist die Relegationssituation absolutes Neuland. „Das ist ein besonderer Moment für unsere Spieler“, sagt KSC-Abteilungsleiter Nurullah Türe. „Es ist unglaublich, wie weit wir in drei Jahren gekommen sind.“ In der ersten Saison im aktiven Spielbetrieb hatte der KSC noch 150 Minustore kassiert und sich auf dem letzten Tabellenplatz wiedergefunden. Gegen Kayh ist der Kader vollständig. „Wir werden also trainieren wie immer und versuchen, die Nervosität aus den Jungs herauszubekommen.“

SV Magstadt – SpVgg Weil im Schönbuch II

Derweil kämpft der SV Magstadt im ersten Relegationsspiel gegen die SpVgg Weil im Schönbuch II als Vertreter der Kreisliga B, Staffel VIII, um den Klassenerhalt in der Kreisliga A. Anpfiff ist am Sonntag um 14 Uhr auf dem Sportplatz in Deckenpfronn. „Wir wollen natürlich alles daransetzen, dass wir die Klasse halten“, betont SVM-Trainer Andy Damm. „Letzte Woche haben wir das auch schon versucht, aber die SV Böblingen II hat uns die Suppe mit ihrem Sieg gegen den Türk SV Herrenberg versalzen.“

Nun gilt es, diese Enttäuschung abzuschütteln und die Kräfte gegen die Weilemer zu mobilisieren. Personell gibt es in Magstadt weiterhin einen Engpass. Kapitän Christian Schwarz wird fehlen, ebenso wie der erste Torhüter Emanuele Dottorelli. Hinter Simon Wiesenfarth steht noch ein Fragezeichen. „Ich bin trotzdem guter Dinge, dass wir qualitativ gut genug sind, um gegenzuhalten“, sagt Andy Damm. An Support werde es seiner Mannschaft nicht mangeln: „Wir werden einen Fanbus organisieren, um gemeinsam zum SV Deckenpfronn zu fahren.“

Während die Relegation für den SVM eher Pflicht statt Kür ist, kann die SpVgg Weil im Schönbuch II ihr Glück, es so weit geschafft zu haben, noch kaum fassen. „Das ist ein Riesenerfolg für die zweite Mannschaft“, sagt Nico Weckerle, der Nico Wieland am Wochenende als Trainer vertritt. „Für viele ist das ein einmaliges Erlebnis, das sie so gut aufsaugen müssen wie möglich.“ Mit Nico Kalmbach fehlt allerdings ein wichtiger Torschütze. Die SpVgg II ist sich ihrer Rolle als Underdog bewusst: „Wenn du der Vierte in der B-Liga bist, bist du sicher nicht der Favorit“, gibt Nico Weckerle zu. „Aber die Herausforderung nehmen wir gerne an.“

Die Sieger der beiden Partien treten am kommenden Samstag (14 Uhr) auf dem Sportplatz des FC Unterjettingen zum entscheidenden Spiel an.