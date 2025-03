Fußball Kreisliga: SV Perouse verpflichtet Trainer-Duo

Der Restart nimmt Fahrt auf: Der Club stellt neues Fußball-Team zusammen und will in der Kreisliga B den Neuanfang im Sommer starten. Ein Trainer-Duo soll den Aufschwung befördern.

Die Fußball-Freunde der Ü-50-Generation dürften die Textzeile der Gruppe Fehlfarben kennen: „Keine Atempause, Geschichte wird gemacht – es geht voran!“ Hardy Essig, dem neuen Clubchef des SV Perouse, dürfte auch die Melodie des Hits der Neuen Deutschen Welle geläufig sein – der Mann ist 64 Jahre alt. Fakt ist: Beim SV Perouse gilt exakt dieses Motto.

Seit Ende Februar hat Hardy Essig den Hut auf im Verein und richtet den SV für die Zukunft aus, nachdem in der Vergangenheit Finanzprobleme und interne Zwistigkeiten den Club gelähmt hatten. Erstes großes Projekt: die Fußball-Abteilung wieder beleben.

„Wir sind auf einem sehr guten Weg“, sagt der Präsident aus Perouse und nennt die Fakten. Vor kurzem wurde ein Trainer-Duo für die kommende Saison verpflichtet, in der der SV Perouse nach zwei Zwangsabstiegen wegen des Rückzugs der Mannschaft in der Kreisliga B antreten will. Pasquale Paratore (48) und Giuseppe Martines (42) kommen im Sommer vom SV Magstadt, wo sie aktuell noch ihren Dienst tun – sechs Jahre haben die Trainer bislang gemeinsam beim SV Magstadt gearbeitet. Die Einjahresverträge wurden bereits in Perouse unterschrieben.

Schnuppertraining am 6. April

„Dass beide so lange in einem Verein waren, spricht für Kontinuität“, betont Hardy Essig, einst selbst Fußballer beim SV Perouse, „das ist uns beim Neuaufbau einer Mannschaft wichtig.“ Weil zwei Trainer nicht reichen im Spielbetrieb, hat der Club gut 25 Spieler angesprochen, die nahezu alle zugesagt haben, das SV-Trikot zu tragen – darunter auch acht ehemalige A-Jugendliche. Am 6. April (11 Uhr) veranstaltet der SV Perouse ein weiteres Schnuppertraining, zu dem wechselwillige Spieler eingeladen sind.

Zudem nimmt auch die Bambini-Mannschaft mehr und mehr Form an. Fast 20 junge Kicker haben sich zum Training getroffen, die von drei Übungsleiter unterwiesen wurden. „Das lässt sich ebenfalls sehr gut an“, freut sich Clubchef Essig. Wie gesagt: Keine Atempause, Geschichte wird gemacht! Beim SV Perouse geht es endlich wieder voran.