Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 2: Viel „Larifari“, falsches Kartenspiel und ein neuer Tabellenführer

1 Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga steht der SV Sillenbuch um Amadeus Hahn (Mitte, in der vergangenen Saison gegen den TSV Rohr) erstmals auf Platz eins der Kreisliga. Foto: Archiv Günter Bergmann

Bezirksliga-Absteiger Sillenbuch übernimmt Platz eins in der Kreisliga A, Staffel 2. Die Verfolger sind jedoch dicht dran. Das neue Trainergespann des FSV Waldebene Stuttgart-Ost schlägt sich trotz wenig Zeit gut und erlebt ein ereignisreiches Spiel.











Es ist ein extrem enges Rennen an der Tabellenspitze in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga Stuttgart/Böblingen. Der bisherige Spitzenreiter TSV Jahn Büsnau patzt in Stetten und muss für den SV Sillenbuch weichen. Der Bezirksliga-Absteiger könnte nur wenige Tage den Platz an der Sonne behalten, denn ein Verfolger ist schon unter der Woche wieder dran. Die aktuellen Spiele im Überblick.