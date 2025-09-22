Fußball-Kreisliga, Staffel 2: Der Tabellenführer auf den Spuren von Jogi Löw und Mario Götze

Aufsteiger KF Kosova Bernhausen gewinnt das Spitzenspiel gegen Möhringen deutlich. Derweil trifft ein Waldebene-Spieler dreifach und hadern die Mitfavoriten Sillenbuch und Hoffeld.
Drei Doppeltorschützen und ein Hattrick-Mann - am vierten Spieltag der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen standen die Ballermänner im Mittelpunkt. An der Tabellenspitze steuern der erwartet starke Aufsteiger Kosova Bernhausen sowie der Bezirksliga-Absteiger ABV Stuttgart punktgleich auf Kurs, dicht gefolgt vom Überrraschungsteam des SV Vaihingen II. Ein Blick auf alle acht Begegnungen vom Sonntag.