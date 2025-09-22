Fußball-Kreisliga, Staffel 2: Der Tabellenführer auf den Spuren von Jogi Löw und Mario Götze

Drei Doppeltorschützen und ein Hattrick-Mann - am vierten Spieltag der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen standen die Ballermänner im Mittelpunkt. An der Tabellenspitze steuern der erwartet starke Aufsteiger Kosova Bernhausen sowie der Bezirksliga-Absteiger ABV Stuttgart punktgleich auf Kurs, dicht gefolgt vom Überrraschungsteam des SV Vaihingen II. Ein Blick auf alle acht Begegnungen vom Sonntag.

KF Kosova Bernhausen – Spvgg Möhringen 4:1 Was gibt es nicht alles für berühmte Worte von Trainern in den Geschichtsbüchern des Fußballs. Zum Beispiel das Flüstern von Weltmeister-Coach Joachim Löw 2014 in das Ohr des eingewechselten Final-Torschützen Mario Götze: „Zeige der Welt, dass du besser bist als Messi.“ Ähnlich, wenn auch nicht ganz so hochgegriffen, machte es Bernhausens Trainer Shefki Gjuraj. „Ich habe zu Dardan Aliu gesagt: ‚Du bist heute meine Waffe’“, verrät der Coach. Und prompt erzielte der im defensiven Mittelfeld eingesetzte Verteidiger zwei Tore. „Seine Laufbereitschaft war sehr gut. Ich freue mich für ihn, er hat es sich dadurch verdient“, sagt Gjuraj. Der 25-jährige Doppelpacker sollte indes nicht mit dem exakt gleichnamigen Neuzugang aus Wolfschlugen verwechselt werden, jener 31 Jahre alt. Dardan Aliu und Dardan Aliu – am Sonntag standen beide in der Kosova-Startformation und leisteten ihren Beitrag, dass der Aufsteiger weiterhin ungeschlagen die Tabelle anführt.

Für das bisherige Überraschungsteam der Spvgg Möhringen ist das 1:4 dagegen die erste Saisonniederlage. Der vorherige Zweite belegt nun den fünften Tabellenplatz. „Wir haben in der ersten Hälfte die beste Hälfte der Saison gespielt“, sagt der Möhringer Trainer Tobias Fuchs. Seine Mannschaft habe hinten nur wenig zugelassen und vorne sich immer wieder Chancen erspielt. „Trotzdem gehen wir mit einem 1:2 in die Pause; das ist natürlich bitter“, ärgert sich der Coach. In Durchgang zwei fehlten seinem Team dann die Ruhe und das nötige Selbstvertrauen, das Spiel zu drehen. „Der dritte Gegentreffer hat uns den Stecker gezogen und unsere Ungenauigkeiten verstärkt“, berichtet Fuchs.

Tore: 1:0 Makaj (12.), 1:1 Munz (24.), 2:1 Hysenaj (41.), 3:1 Dardan Aliu (63.), 4:1 Dardan Aliu (90. +3).

Besonderes: –

ABV Stuttgart – SV Sillenbuch 3:1

Der Bezirksliga-Absteiger ABV Stuttgart bleibt den Kosovaren dicht auf den Fersen. Der nun Tabellenzweite fuhr gegen den SV Sillenbuch ebenfalls seinen dritten Dreier im vierten Spiel ein. „Wir sind mit den bisherigen Spielen sehr zufrieden. Wir treten geschlossen als Mannschaft auf. Das geht in eine sehr gute Richtung“, sagt der spielende Abteilungsleiter Aron Wipperfürth. Zu Beginn habe sich die Mannschaft noch sehr schwer getan. „In der zweiten Hälfte haben wir es dann gut runter gespielt“, berichtet Wipperfürth. Besonders hervorzuheben dabei der Mittelfeldspieler Luca Roth, der ein Tor selbst erzielte und eines vorbereitete.

Auf der anderen Seite sind die Sillenbucher nicht zufrieden mit der bisherigen Ausbeutet. Mit nur fünf Punkten belegen sie aktuell Rang zwölf. „Das ist nicht der Start, den wir erhofft hatten“, sagt der Co-Trainer Nico Hering. „Es ist aber nicht besorgniserregend, schließlich sind erst vier Spieltage gespielt.“ Im Laufe der Saison könne sich noch viel ändern. Einstweilen „war es eine verdiente Niederlage, dass muss man anerkennen. Sie waren mit der beste Gegner, den wir in dieser Liga je hatten“, sagt Hering. Während die Gastgeber auch spielerisch überzeugten, sei sein Team nur durch Standards gefährlich geworden. Durch solch einen gelang Nikolaus Meyding in der 7. Minute immerhin die zwischenzeitliche Sillenbucher Führung. Gereicht hat diese den Gästen jedoch nicht.

Tore: 0:1 Meyding (7.), 1:1 Baumgartner (41:9, 2:1 Roth (45. +3), 3:1 Hummel (77.).

Besonderes: –

SV Vaihingen II – TV Kemnat 4:1

Im Duell der Aufsteiger ergab sich ein klares Bild und hat sich der Trend verstärkt, dass sich der SV Vahingen II zu einer der Überraschungen der Saison mausern könnte. „Es ist weiterhin schwierig einzuschätzen. Ich halte es eher für eine schöne Momentaufnahme“, sagt der Spielertrainer Oliver Heringhaus nach dem dritten Sieg im vierten Spiel.

In der ersten Hälfte taten sich die Vaihinger schwer, gegen den tief stehenden Gegner Lösungen zu finden. Nach dem eigenen Ausgleichstreffer sei das Team dann aufgewacht. „Dann lief das Bällchen für einige Minuten auch sehr schön“, berichtet Heringhaus. Innerhalb von zehn Minuten schraubten die Seinen das Ergebnis auf 4:1. „Wir haben gesehen, wie wichtig eine qualitativ starke Bank ist. Das hat uns sehr geholfen, noch mal mehr Spielfreude reinzubekommen“, sagt Heringhaus über die starken Einwechselspieler. Jene, Sandro di Nunno und Sepher Heydari, waren an drei der vier Tore beteiligt. Doppelt traf der eigentlich zum Kader der ersten Mannschaft gehörende Youngster Toluwani Dreher-Adenuga.

Während die Vaihinger also auf einem Hoch reiten, steht der TV Kemnat weiter punktlos am Tabellenende. „Wir werden immer stabiler, schaffen es aber noch nicht, uns über 90 Minuten zu konzentrieren“, sagt der Trainer Markus Hummel. Das junge Team, bei dem ein Großteil erst aus der A-Jugend herausgewachsen ist, müsse noch etwas lernen und im Erwachsenenfußball ankommen. „Wir werden das Blatt aber schon bald wenden; dafür haben wir genug Qualität“, ist Hummel überzeugt. Vorne seien die Spieler noch nicht abgezockt genug, und die Defensive sei noch zu einfach zu überspielen. „Vaihingen macht das aber auch richtig gut. Wir müssen eher gegen andere Mannschaften die Punkte holen“, sagt Hummel. Der Mitaufsteiger ist dem TV Kemnat in der Tabelle bereits enteilt.

Tore: 0:1 Liam Kovacevic (50.), 1:1 Dreher-Adenuga (56.), 2:1 Kousol (69.), 3:1 Dreher-Adenuga (73.), 4:1 Irion (78.).

Besonderes: –

KV Plieningen – MK Makedonija Stuttgart 1:1

Der KV Plieningen bleibt weiter ungeschlagen, freuen kann man sich im Wolfer darüber aber nicht wirklich. „Ich hätte schon gerne gewonnen“, sagt der Trainer Nikolai Pozorski. Doch in der 90. Minute kassierten die Gastgeber noch den Ausgleich. Danilo Mihajlovic gelang es nach zahlreichen Versuchen, den gut aufgelegten Plieninger Keeper Florian Horn zu überwinden. So reichte es für Pozorskis Team nur zum dritten Unentschieden in Folge. „Ärgerlich, dass wir den Ausgleich so spät bekommen“, sagt der Coach. Dennoch habe die Mannschaft gegen einen extrem spielstarken Gegner gute Ansätze gezeigt. „Die Ergebnisse werden dann schon kommen“, ist er überzeugt.

Ein anderes Ergebnis hatte man sich auch beim MK Makedonija Stuttgart gewünscht. „Das ist nicht unser Anspruch“, sagt der Fußballchef Jan Dimitrovski mit Blick auf den bisherigen elften Tabellenplatz. Das eigene Team sei über 90 Minuten angerannt, konnte jedoch keinen Profit schlagen. „Das zermürbt einen“, weiß Dimitrovski. Seine Hoffnungen ruhen auf dem aktuell verletzten Aleksandar Stoilov. Der Torjäger kann nach einer Operation noch nicht trainieren und wird schmerzlich vermisst. „Wenn er wieder zurückkommt, läuft es vielleicht besser“, sagt Dimitrovski.

Tore: 1:0 Salem (66.), 1:1 Danilo Mihajlovic (90.).

Besonderes: –

TSV Heumaden – FSV Waldebene Stuttgart-Ost 1:3

Eigentlich ist Toreschießen nicht die Königsdisziplin von Andreii Shamenko. Der Offensivspieler tritt sonst eher als Vorbereiter in Erscheinung. Gegen den TSV Heumaden stand der Ukrainer aber mit drei Treffern im Mittelpunkt des Geschehens. „Wir haben eine gute Verbindung, deshalb freut es mich sehr, dass ihm das gelungen ist“, sagt dessen Trainer Rocco Cesarano. Der Coach und der Angreifer hatten bereits zuvor bei der Sportvg Feuerbach zusammengearbeitet. Als Cesarano im Sommer auf der Waldebene anheuerte, folgte Shamenko ihm. „Er ist ein sehr toller Fußballer. Davon haben wir einige im Kader. Und wenn es so matched wie in diesem Spiel, dann kommt so etwas heraus“, sagt Cesarano. Freilich, Shamenko habe auch die nötigen Zulieferer gehabt. Insgesamt sei es eine geschlossene Mannschaftsleistung gewesen. „Wir haben eine gute Reaktion auf den Rückstand gezeigt und letztlich verdient gewonnen“, lautet Cesaranos Fazit.

Das erkennt auch Akim Linke an. Der Heumadener Trainer trug in Abwesenheit seines gleichberechtigten Kollegen Adnan Shakir Mannan die alleinige Verantwortung und sah eine „desolate zweite Hälfte“. Der Auftritt der Seinen werde in den kommenden Tagen aufgearbeitet. „Das war nichts. Kein Kampf, kein Einsatz, nichts“, ärgert sich Linke. „Ich hoffe, dass solch eine Hälfte kein zweites Mal passiert.“ Ziel sei es nun, mit einem guten Ergebnis im Spiel am nächsten Sonntag bei Germania Degerloch in einen Flow zu kommen, um nicht wie in der vergangenen Saison gleich wieder im Abstiegskampf gefangen zu sein.

Tore: 1:0 Maimone (29.), 1:1 Shamenko (36.), 1:2 Shamenko (37.), 1:3 Shamenko (74.)

Besonderes: –

GFV Ermis Metanastis Stuttgart – Sportfreunde Stuttgart 3:1

Georg Lois wartet weiter auf seinen ersten Sieg als Trainer der Sportfreunde Stuttgart. Dem katastrophalen 0:6 gegen Stetten war ein starkes Unentschieden gegen den Titelmitfavoriten ABV Stuttgart gefolgt. Nun verloren die Degerlocher beim GFV Ermis Metanastis Stuttgart mit 1:3. Der Coach war dennoch einigermaßen zufrieden. „Damit kann man leben und auf der Leistung aufbauen“, sagt er. Sein Team habe sich nicht aufgegeben und immer den Willen gezeigt, den Rückstand noch aufzuholen. „Wenn wir so weitermachen und noch die restlichen Stammspieler zurück sind, dann werden die guten Ergebnisse kommen“, ist Lois überzeugt.

Und bei Ermis? Dort freut man sich über den Sieg, wenngleich dieser harte Arbeit war. Lange brauchten die Gastgeber, um zu treffen, und profitierten etwas glücklich von einem umstrittenen Foulelfmeter in der 69. Minute. „Das war der Dosenöffner“, sagt der Trainer Jetmir Fetai. Danach habe seine Mannschaft lockerer agiert und nachgelegt. „Es war aber auch wahrlich kein Spektakel“, bleibt Fetai nüchtern.

Tore: 1:0 Gkiagkiaev (69., Foulelfmeter), 2:0 Tsiapi (73.), 2:1 Amann (84.), 3:1 Sakoli (88.).

Besonderes: –

Spvgg Stetten – SV Hoffeld 3:2

Über eine Sache ist Erdinc Cakir froh: kein Déjà-Vu erlebt zu haben. Im vergangenen Jahr sah der Stettener Coach, direkt aus dem Sommerurlaub an den Platz geeilt, eine 0:2-Niederlage gegen den KV Plieningen. Diesmal feierte seine Mannschaft mit ihm zurück an der Seitenlinie einen 3:2-Heimsieg. „Ich bin glücklich, dass wir gewonnen haben“, sagt Cakir. Damit könne man auch bereits ein erstes Fazit ziehen: sieben Punkten aus vier Spielen – das Filderteam ist gut in die neue Runde gestartet. Spielerisch sei es von beiden Mannschaften ansehnlich gewesen – zumindest bis in die zweite Hälfte. „Dann war es für meinen Geschmack zu ruppig und wurde dadurch auch etwas unschön“, sagt Cakir.

Herausragend aufseiten der Stettener war Tobias Hock. Der Bruder des eigentlichen Torjägers Robin Hock steuerte zwei Treffer bei. „Für ihn freut es mich sehr, weil er sehr viel ackert und rackert im Training“, berichtet Cakir. Sehenswert war zudem das Tor des spielendenden Co-Trainers Deniz Yalcin, der aus gut 28 Metern in den Winkel traf. In der zweiten Hälfte musste der langjährige Kapitän dann jedoch angeschlagen vom Feld. Er droht in den kommenden Wochen auszufallen.

Derweil wird dem Gegner Luca Lombreschi definitiv für ein Spiel fehlen. Der Italiener sah in der hektischen Schlussphase wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot. Ob die Hoffelder in den letzten Minuten zu elft noch den Ausgleich geschafft hätten? Fraglich. „Wir hätten den Punkt gerne mitgenommen. Aber auch der wäre zu wenig gewesen, weil wir uns mehr vorgenommen haben“, sagt der Trainer Grigorios Dimoulatos. Der Vizemeister der vergangenen Saison steht nach einem enttäuschenden Saisonstart mit nur einem Zähler auf dem vorletzten Platz. „Wir müssen ruhig bleiben und dürfen jetzt nicht alles über Bord werfen“, fordert der Coach. Doch ist ihm klar, dass mit einer weiteren Niederlage kommende Woche im Derby gegen den ABV Stuttgart „die Luft dort unten immer dünner“ werden würde. Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist die baldige Genesung von Spielführer Thorsten Waldmüller. Der Mittelfeldspieler trainiert nach seinem Außenbandriss im Sprunggelenk bereits individuell und steht kurz vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining.

Tore: 1:0 Tobias Hock (10.), 2:0 Yalcin (15.), 2:1 Ali Younis (23.), 3:1 Tobias Hock (38.), 3:2 Fakner (59.).

Besonderes: Gelb-Rot für Lombreschi (Hoffeld, 87.).

FV Germania Degerloch – TSV Rohr 2:1

Besser hätte es nicht laufen können für den FV Germania Degerloch. „Wir haben immer zum richtigen Zeitpunkt getroffen“, sagt der Trainer Claudio Marques. Vor allem schlugen die Gastgeber in der Schlussphase nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich postwendend zurück. Nicht nur deshalb ist der Rohrer Coach Klaus Kämmerer angefressen. „Wir betreiben wahnsinnig viel Aufwand, sind aber zu zahnlos“, ärgert er sich. Zwar erspielt sich der Absteiger aussichtsreiche Torchancen, dann sei das Team aber „zu blockiert vor dem Tor“, moniert Kämmerer. Einzig nach einem Eckball erzielten die Gäste per Kopf einen Treffer. Zu wenig für ihren geschätzt fast 80-prozentigen Ballbesitz. „Dann merkt der Gegner auch: ‚Oh, die treffen ja nichts’ und wird stärker“, weiß der erfahrene Trainer.

Mit weit geschlagenen Bällen und schnellen Kontern hebelten die Degerlocher schließlich die Rohrer Verteidigung aus. Beide Mannschaften haben damit nach vier Spielen zwei Siege und zwei Niederlagen gesammelt. Während diese Ausbeute für den letztjährigen Fast-Absteiger Degerloch durchaus positiv ist, haben sich die Rohrer deutlich mehr erhofft.

Tore: 1:0 Kuhn (42.), 1:1 Zuber (84.), 2:1 Scheuermann (85.).

Besonderes: –