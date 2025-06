Fußball-Kreisliga, Staffel 1: Knapper Sieg gegen das Schlusslicht

1 Abdullah Coskun (rechts) und Türkspor gewannen die letzte Partie der Saison. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Im letzten Saisonspiel gewinnt Türkspor mit 2:1 gegen den SV Sillenbuch II. Danach sind beide Seiten froh, dass die Spielzeit beendet ist.











Für Türkspor Stuttgart und den SV Sillenbuch II ist die Punkterunde bereits beendet – und beide Seiten sind froh darüber. Im vorgezogenen letzten Saisonspiel der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1, gewannen die Wahl-Cannstatter am Mittwochabend gegen das Schlusslicht aus Sillenbuch mit 2:1. „Wir sind froh, dass die Saison rum ist“, bestätigt Türkspors Trainer Memik Erdogan, der auch zugibt: „Wir sind natürlich etwas enttäuscht, dass wir nicht die Relegation spielen.“ Aufgrund zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle verzichtet der Zweitplatzierte auf die Teilnahme an den Aufstiegsspielen, die jetzt stattdessen der SSV Zuffenhausen bestreiten wird. Statt Meisterschaft und Aufstieg, steht die Mannschaft also mit leeren Händen da. Die Devise lautet: „Kraft sammeln und nächstes Jahr wieder loslegen“, sagt Erdogan. Verzichten muss der Trainer in der kommenden Saison neben Philip Hodak (zu TSV Harthausen) und Fatih Özkahraman (Türkspor Nürtingen) auch auf Onur Colaklar, der vermutlich zum SKV Palästina Al Q’uds Stuttgart zurückkehren wird.