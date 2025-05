Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Der Debütant als Elferkiller

1 Die SG West konnte sich gegen Uhlbach auf ihren Nachwuchstorwart verlassen. Foto: IMAGO/Lobeca

Im Nachholspiel trennen sich der TSV Uhlbach und die SG West mit 2:2. Ein 18-Jähriger verhindert spät einen Rückstand der Gäste.











Sportlich unbedeutend, aber doch ein Fingerzeig für die kommende Saison: Im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1, hat die SG West beim TSV Uhlbach 2:2 gespielt – und eine Leistungssteigerung im Vergleich zu den vergangenen Partien gezeigt. Nach der 0:4-Niederlage vor zweieinhalb Wochen gegen den MTV Stuttgart II hatte Trainer Benedikt Goos noch Motivationsprobleme seines Teams angekreidet, sogar seinen Verbleib an der Seitenlinie in Frage gestellt. „Dieses Mal hat die Mannschaft ein anderes Gesicht gezeigt, auch wenn wir nicht gewonnen haben“, konstatiert der Coach, der zugleich die fixe Zusage von ihm und seinem Trainer-Partner Senai Tasfaldet bekannt gab: „Wir werden auch in der nächsten Saison weitermachen.“ Mit Ausnahme von Matthias Schnizler, den es beruflich in die USA zieht, wird Stand jetzt auch die gesamte Belegschaft an Bord bleiben.