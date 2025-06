Fußball-Kreisliga, Staffel 1: Auf Meisterjubel folgt Relegationsverzicht

1 Nach dem Spiel gab es kein Halten mehr: Der ASV Botnang steigt als Meister in die lang ersehnte Bezirksliga auf. Foto: Günter Bergmann

Triumphal setzt der „ewige Zweite“ dem Fluch ein Ende. Indes zieht Türkspor überraschend seine Relegationsteilnahme zurück. Lachender Dritter ist der SSV Zuffenhausen.











Da ist das Ding! Mit einem Schützenfest katapultiert sich der ASV Botnang in die Bezirksliga und macht die vergangenen drei Spielzeiten vergessen. Für die größte Überraschung des Wochenendes sorgt dagegen Türkspor: Der Ligavize verzichtet auf die Aufstiegsspiele und überlässt damit dem SSV Zuffenhausen die Chance, doch noch in die Bezirksliga einzuziehen. Derweil feuert der Rest der ersten Fußball-Kreisliga-A-Staffel Stuttgart/Böblingen aus allen Rohren. Per Klatsche müssen nunmehr auch der PSV Stuttgart und der MTV Stuttgart II den Gang in die Kreisliga B antreten. Der Blick auf die Begegnungen des vorletzten Spieltags.