Fußball-Kreisliga B: Warum die Spvgg Rommelshausen ein riesiges Punktepolster verspielt hat

Für viele Vereine aus unserem Verbreitungsgebiet der Fellbacher verlief die Runde mit Höhen und Tiefen
Sieben Fußball-Teams aus dem Verbreitungsgebiet der Fellbacher Zeitung haben in der jüngst abgelaufenen Saison in den verschiedenen Staffeln der Kreisliga B des Bezirks Rems/Murr/Hall um Tore und Punkte gekämpft. Mit dem TV Oeffingen II (Staffel 3) und dem TV Stetten (Staffel 1) haben zwei als Meister den Direktaufstieg in die Kreisliga A geschafft (wir haben berichtet). Wie es den anderen fünf Teams ergangenen ist und ob sie ihr Saisonziel erreicht haben, lesen Sie im Folgenden: