Fußball-Kreisliga B: Videobeweis und Polizeieinsatz nach Tumulten

Am letzten Spieltag dieses Kalenderjahres knallt es in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga B. Es drohen sportliche und juristische Konsequenzen. Ist ein genereller Trend wahrnehmbar?
Seit einigen Jahren wird in der Fußball-Bundesliga bei unklaren Situationen der Videobeweis zurate gezogen. Auch in der niedrigsten Stuttgarter Liga, der Kreisliga B, werden in den kommenden Tagen Videobilder zur Klärung herangezogen. Denn was sich rund um das abgebrochene Spiel in der Staffel 3 zwischen dem SV HNK Slaven Stuttgart und dem ASV Botnang II abgespielt hat, soll nun das Bezirkssportgericht klären. Dafür wollen die Gastgeber des SV HNK Slaven Stuttgart dem Gremium um den Vorsitzenden Marc Hetzel entsprechendes Material vorlegen.