Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII, Stuttgart/Böblingen: Illegales Wettangebot: Auf FSV Deufringen II gegen SF Kayh II konnte man Geld setzen

1 Wenn man bei einem Fußballspiel im Vorhinein weiß, was als nächstes passiert oder wie es ausgeht, kann man über Sportwetten viel Geld einsacken. Foto: Imago/Bernd Feil/M.i.S

In Deutschland ist es illegal, auf Amateurfußball zu wetten – beim Spiel FSV Deufringen II gegen SF Kayh II in der Kreisliga B, Staffel VIII, Stuttgart/Böblingen war es aber möglich. Einen Manipulationsverdacht gibt es nicht, doch es stellt sich die Frage nach dem Warum.











Link kopiert



Es ist das Duell des Schlusslichts gegen den Vorletzten in der untersten Spielklasse des Fußballbezirks Stuttgart/Böblingen. Sportlich geht es für die beiden zweiten Mannschaften, die an jenem Mittwochabend aufeinandertreffen, um rein gar nichts. In der Kreisliga B, Staffel VIII, empfängt der FSV Deufringen II die SF Kayh II – und weltweit können Live-Wetten auf diese Partie abgegeben werden. Was absolut absurd klingt, ist bittere Realität.