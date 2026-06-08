Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII: SpVgg Weil im Schönbuch II macht sich fit für die Relegation

Die SpVgg Weil im Schönbuch II bleibt nach einem 2:1-Sieg beim Türk SV Herrenberg II Tabellenvierter – und darf damit als Nachrücker in der Relegation spielen.
In der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII, Stuttgart/Böblingen hat die SpVgg Weil im Schönbuch II einen 2:1-Sieg beim Türk SV Herrenberg II eingefahren und darf damit in die Relegation einziehen. Überschattet wurde das Spiel von einer Verletzung des Herrenberger Torwarts Ibrahim Taski, der nach längerer Unterbrechung mit einer ausgekugelten Schulter vom Krankenwagen abgeholt werden musste.