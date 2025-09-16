Nach Prügelei von Teamkollegen: Welche Konsequenzen drohen dem FC Gärtringen II jetzt?

Zwei Fußballer des FC Gärtringen II gehen mitten im Spiel aufeinander los. Muss die Partie wiederholt werden, weil der Schiri nichts unternahm? Und welche Folgen drohen dem Team noch?
Es war der Aufreger des vergangenen Spieltags im Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen. Mitten im Auswärtsspiel beim TSV Schönaich II in der Kreisliga B, Staffel VIII, geraten zwei Kicker des FC Gärtringen II aneinander, gehen dabei auch körperlich aufeinander los und müssen von Teamkollegen auseinandergezogen werden. Die Partie geht im Anschluss normal weiter, die Gäste aus dem Gäu gewinnen mit 3:1 in der Fremde. Das wirft einige Fragen auf.