Nach Prügelei von Teamkollegen: Welche Konsequenzen drohen dem FC Gärtringen II jetzt?

Zwei Fußballer des FC Gärtringen II gehen mitten im Spiel aufeinander los. Muss die Partie wiederholt werden, weil der Schiri nichts unternahm? Und welche Folgen drohen dem Team noch?

Es war der Aufreger des vergangenen Spieltags im Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen. Mitten im Auswärtsspiel beim TSV Schönaich II in der Kreisliga B, Staffel VIII, geraten zwei Kicker des FC Gärtringen II aneinander, gehen dabei auch körperlich aufeinander los und müssen von Teamkollegen auseinandergezogen werden. Die Partie geht im Anschluss normal weiter, die Gäste aus dem Gäu gewinnen mit 3:1 in der Fremde. Das wirft einige Fragen auf.

Zunächst einmal die, ob der Unparteiische den Regeln entsprechend korrekt gehandelt hat. Achim Gack, Obmann der Schiedsrichtergruppe Böblingen, beantwortet das mit einem klaren Nein. „Selbstverständlich hätten beide Spieler die Rote Karte bekommen müssen“, betont er. Er könne nicht nachvollziehen, dass keine Platzverweise ausgesprochen wurden, habe aber Verständnis für den Gedanken des Referees, nicht noch zusätzlich in ein Wespennest stechen zu wollen. Dem Vernehmen nach hatte der Mann an der Pfeife nämlich die Befürchtung, ebenfalls attackiert zu werden, wenn er eingreift.

Achim Gack stellt klar: „Selbst, wenn sich zwei Leute innerhalb einer Mannschaft gegenseitig nur beleidigen, wäre das mit einer Roten Karte zu ahnden.“ Im aktuellen konkreten Fall gingen die Akteure sogar noch einen Schritt weiter, auch wenn sie gegenüber unserer Lokalsportredaktion trotz der vorhandenen Videoaufnahmen von dem Vorfall darauf beharren, dass dies keine Prügelei, sondern nur eine verbale Auseinandersetzung war. Achim Gack stuft das anders ein: „Wenn der Schiri es in seinen Bericht geschrieben hätte, wäre da bezüglich der Sperre vermutlich die Höchststrafe gekommen“, erläutert er. „Moralisch gesehen war das ganz schlimm.“

Auch Staffelleiter Michael Rathgeb verweist darauf, dass die Tatsachenentscheidung, das Verhalten der beiden Streithähne in keiner Art zu ahnden, nicht dem Regelbuch entspricht. Er selbst hoffte auf einen Sonderbericht des Schiedsrichters mit einer Stellungnahme, in der dieser quasi den Fehler einräumt, nicht einzuschreiten. Diesen erhielt er schließlich am Abend danach. „Er hätte ja auch einen mehrminütigen Stopp machen oder das Spiel ganz abbrechen können, wenn er es als nicht mehr zu leiten angesehen hätte“, schildert er die Möglichkeiten.

Michael Rathgeb hat das Video und den Sonderbericht jedenfalls ans Sportgericht weitergeleitet und harrt nun der Dinge. „Es liegt nicht in meiner Hand, was jetzt passiert“, zuckt er mit den Schultern, berichtet jedoch von einer disziplinarischen Maßnahme des FCG-Vorstands gegenüber der eigenen zweiten Mannschaft: „Matthias Stevens hat bereits das Spiel am kommenden Sonntag bei der SpVgg Aidlingen II abgesagt.“ Das bedeutet, dass die ambitionierte Truppe, die eigentlich um den Aufstieg mitspielen wollte, drei Punkte kampflos abgeben muss.

Bliebe noch zu klären, was mit der Begegnung von Gärtringen II beim TSV Schönaich II passiert. Denn dass die Einheimischen in doppelter Überzahl für über 70 Minuten mit 1:3 verloren hätten, scheint unwahrscheinlich. Muss das Aufeinandertreffen wiederholt werden, oder wäre eine 3:0-Wertung für die Zweite von der Elsenhalde angemessen? „Diese Frage habe ich mir auch schon gestellt“, nickt Bezirksspielleiter Ulrich Probst und verweist bei der Beantwortung auf den Experten beim Württembergischen Fußballverband.

Eben jener David Biedemann, Teamleiter in Sachen Sportgerichtsbarkeit beim WFV, erklärt die Voraussetzungen dafür, dass ein entsprechendes Urteil gefällt werden kann. „Dafür gibt es drei Hürden“, sagt er und beginnt die Aufzählung: „Zunächst einmal geht das nur, wenn ein Regelverstoß vom Schiedsrichter vorlag.“ Außerdem müsse sich dieser negativ auf den einspruchstellenden Verein ausgewirkt haben. Und zuletzt muss er den Ausgang der Partie, also deren Ergebnis, mit hoher Wahrscheinlichkeit beeinflusst haben. „In diesem konkreten Fall wird eine Neuansetzung oder eine Wertung schwer werden, weil der Unparteiische das Verhalten nicht als rotwürdig betrachtet hat, und weil das eine Tatsachenentscheidung war.“

Meldet der Verein die zweite Mannschaft von sich aus ab?

Eventuell muss der Verband allerdings gar nicht einschreiten. Dem Vernehmen nach kommt es am Dienstagabend zum Gespräch zwischen den Vereinsverantwortlichen und den Beteiligten. Möglicherweise könnte da auch auf der Agenda stehen, die Truppe ganz vom Spielbetrieb abzumelden.