Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII: Der TSV Weil im Schönbuch II macht sich fit für die Relegation

Die SpVgg Weil im Schönbuch II bleibt nach einem 2:1-Sieg beim Türk SV Herrenberg II Tabellenvierter – und darf damit als Nachrücker in der Relegation spielen.

In der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII, Stuttgart/Böblingen hat die SpVgg Weil im Schönbuch II einen 2:1-Sieg beim Türk SV Herrenberg II eingefahren und darf damit in die Relegation einziehen. Überschattet wurde das Spiel von einer Verletzung des Herrenberger Torwarts Ibrahim Taski, der mit einer ausgekugelten Schulter vom Krankenwagen abgeholt werden musste.

Türk SV Herrenberg II – SpVgg Weil im Schönbuch II 1:2 (1:0): Die erste Halbzeit verlief für die SpVgg II durchwachsen. „Viele Großchancen blieben ungenutzt“, schilderte Trainer Nico Wieland. Gökhan Metin (7.) brachte den Türk SV II in Front. Nach der Pause nahm Nico Wieland einige Wechsel vor, um „für frischen Wind“ zu sorgen. Majd Kanji (53.) gelang der Ausgleich. Ein Türk-SV-II-Spieler bekam die rote Karte wegen Schiedsrichter-Beleidigung. Eine schwere Schulterverletzung von Herrenbergs Torwart Ibrahim Taski sorgte für eine längere Spielunterbrechung. Mit dem 1:2 durch Maximilian Baumbach (71.) stand der Sieg der Weilemer schließlich fest. „Wir freuen uns, dass wir unsere super Saison jetzt mit der Relegation krönen konnten“, zeigte sich Nico Wieland stolz auf seine Elf.

GSV Maichingen III – SV Oberjesingen II 1:0 (1:0): Marc Born (3.) gelang schon frühzeitig der Siegtreffer der Maichinger. Der SVO II verpasste seine Chancen auf den Ausgleich. Der GSV III konnte damit seine 0:4-Pleite gegen den SVO II im Hinspiel wieder gutmachen.

FSV Deufringen II – SpVgg Aidlingen II 3:3 (1:2): Tim Edelmayer (8.) und Silas Rentschler (10.) sorgten für die 0:2-Führung der Aidlinger. Simon Schäfer (13.) gelang der Anschlusstreffer für die Gastgeber. „Danach wurde es von unserer Seite immer weniger, obwohl wir noch ein paar gute Torchancen hatten“, berichtete SpVgg-II-Trainer Michael Zeeb. Nach der Pause drehte Björn Roth (65., 76.) die Partie für die Deufringer. Jonathan Hiller (90.+3) gelang in letzter Minute der Ausgleich. „Das spricht für die Mannschaft, die bis zum Schluss dran geglaubt und alles versucht hat“, lobte Zeeb.

FC Gärtringen II – TSV Waldenbuch II 7:4 (4:1): Semih Emirzeolgu (9.) und Ismet Emirzeoglu (11., 22., 36.) sorgten bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Benjamin Steckroth (45.) gelang kurz vor der Pause der Anschlusstreffer für den TSV II. Nach dem 5:1 durch Semih Emirzeoglu (48.) begann die Aufholjagd der Waldenbucher. Zweimal Anton Fischer (60./79.) und Anton Hahn (75.) trafen für den TSV, ehe Semih Emirzeoglu (80./88.) mit einem weiteren Doppelpack den Endstand herstellte.

TV Nebringen II – TV Altdorf II 5:0 (1:0): Die Nebringer machten mit ihren Gästen kurzen Prozess: Michael Ccana Ccoyo (44.) markierte die Führung für den TVN II. Jakob Egenter (49., 68.), Tobias Wetzel (52.) und Matthias Müller (71.) sorgten endgültig für klare Verhältnisse. Altdorf II gelang es nicht, einen Anschlusstreffer entgegenzusetzen.