Fußball Kreisliga A2: Torfabrik des SV Leonberg/Eltingen II ist top geschmiert

Nach dem nächsten Kantersieg hat der offensivfreudige SV Leonberg/Eltingen II vorläufig den Relegationsplatz übernommen. Der TSV Heimerdingen II ist nach der vierten Pleite im vierten Spiel neuer Tabellenletzter, auch der SV Gebersheim kann erneut nicht gewinnen. Dafür feiern Gerlingen und Höfingen ihre ersten Erfolge und verlassen die Abstiegsränge.