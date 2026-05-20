Fußball Kreisliga A2: SV Leonberg/Eltingen II punktet in Kornwestheim – Trainer verrät Meister-Detail

Damit war nicht zu rechnen. Drita Kosova Kornwestheim kommt gegen das Kellerkind nur zu einem Unentschieden und liegt zwischenzeitlich mit 1:4 zurück. Ist die Meisterschaft entschieden?

Nach dem 3:2-Erfolg von Herbstmeister Drita Kosova Kornwestheim beim Ligaprimus SpVgg Renningen verkürzte Drita den Rückstand zur Spitze auf einen Zähler. Doch nur eine Woche später ist der Vorsprung ist dieser Vorsprung wieder passe. Während Renningen die zweite Mannschaft der SKV Rutesheim mit 9:0 vom Feld fegte, taten sich die Kornwestheimer gegen die Zweitvertretung des SV Leonberg/Eltingen deutlich schwerer. Mit einem 4:4 reichte es nur für einen Punkt, womit Drita im Rennen um die Krone wieder zurückfällt.

Obschon der Abstiegskandidat nicht mit einem Punkt beim Zweitplatzierten rechnen konnte, fühlte sich dieser für Trainer Sebastian Kohler am Ende weniger nach einem Erfolg an. Das lag vor allem daran, dass die Gäste zwischenzeitlich mit 4:1 in Front lagen. In der 19. Minute ging jedoch der Favorit zuerst in Führung, Elvis Gashi verwandelte einen Handelfmeter. Kohler sah bei Stergios-Periklis Sidopoulos eher einen angelegten Arm, Torwart Ole Haug konnte den platzierten Schuss noch berühren, jedoch nicht parieren. Auf der Gegenseite gelang Raphael Mandel per Abstauber der Ausgleich, nachdem Drita-Keeper Erblin Mehana einen Abschluss prallen ließ (27.). Mandel legte in der 45. Minute im Strafraum quer, wo Florian Hofmann zur Führung einschob, der langzeitverletzte Verteidiger feierte nach seinem Einsatz für die erste Mannschaft gegen Neckarsulm einen Kurzeinsatz inklusive Treffer.

Trainer Kohler warnt vor Erfahrung aus dem Hinspiel – Kolar trifft doppelt

Zur Halbzeit gegen den Tabellenzweiten eine Führung im Rücken zu haben, ein positives Gefühl für Kohler und Konsorten. Der Coach verwies auf das Hinspiel, als seine Mannschaft mit einem 1:0 in die Kabine ging, am Ende aber mit 2:4 unterlag. „Die zweite Halbzeit ist der schwierige Teil gegen Kosova, weil sie irgendwann nur noch den Ball haben und uns einschnüren. Dann müssen wir jeden Zweikampf gewinnen und unsere Chancen nutzen“, mahnte Kohler. Die Mannschaft nutzte in der Folge die schnellen Spitzen aus, Kohler erklärte: „Wir wussten, dass sie jetzt noch höher stehen und noch mehr machen werden. Bei Ballgewinn müssen wir direkt in die Tiefe spielen, weil sie dann ungeordnet sind.“ Das gelang doppelt, der schnelle Garijel Kolar wurde zuerst von Sturmpartner Philipp Hanke bedient (58.), dann von Mandel ins Laufduell geschickt, an dessen Ende er einen Gegenspieler austrickste und die Führung weiter nach oben schraubte (62.).

Gabrijel Kolar (re., beim Siegtreffer gegen den FV Löchgau in der Landesliga) kommt für die zweite Mannschaft des SV in acht Einsätzen auf neun Treffer. Foto: Andreas Gorr

Die Gäste hatten Glück, dass Kosova einige große Chancen liegen ließ, in der 83. lenkte Tobias Fischer einen Abschluss ins eigene Tor, drei Minuten später erzielte Spetim Muzliukaj den Anschlusstreffer. Die Mannschaft berappelte sich schnell wieder, doch die Qualität der Hausherren um die ehemaligen Regionalligaspieler Muzliukaj, Shaban Ismaili und David Müller war spürbar. In der neunten Minute der Nachspielzeit traf Gashi mit einem abgefälschten Schuss noch zum Ausgleich, drei Minuten über der eigentlichen Nachspielzeit, wie Kohler kritisch anmerkte. Retrospektiv sieht der Trainer den Punkt in Kornwestheim trotz der aus der Hand gegebenen Führung als Erfolgserlebnis, das auch für das nach Pfingsten anstehende Derby gegen die SKV Rutesheim II Rückenwind geben kann.

Meisterschaft entschieden? Kohler verrät ein Detail

Bei zwei ausstehenden Spielen hat Kornwestheim nicht nur drei Punkte Rückstand auf Renningen, sondern auch ein um 20 Treffer schlechteres Torverhältnis. Auf die Frage, ob er die Meisterschaft entschieden habe, antwortete er mit einem vorsichtigen Ja. „Wenn ich die Jungs von Kosova gehört habe, haben sie eher schon mit der Relegation geplant“, verriet Kohler und berief sich auch auf einen befreundeten Kornwestheimer Spieler. Die Relegation möchte das Kellerkind SV Leonberg/Eltingen II lieber verhindern und nach dem Punktgewinn in Kornwestheim am Samstag nach Pfingsten im Derby gegen die SKV-Zweite nachlegen.