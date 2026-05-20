Fußball Kreisliga A2: SV Leonberg/Eltingen II punktet in Kornwestheim – Trainer verrät Meister-Detail

Damit war nicht zu rechnen. Drita Kosova Kornwestheim kommt gegen das Kellerkind nur zu einem Unentschieden und liegt zwischenzeitlich mit 1:4 zurück. Ist die Meisterschaft entschieden?
Nach dem 3:2-Erfolg von Herbstmeister Drita Kosova Kornwestheim beim Ligaprimus SpVgg Renningen verkürzte Drita den Rückstand zur Spitze auf einen Zähler. Doch nur eine Woche später ist der Vorsprung ist dieser Vorsprung wieder passe. Während Renningen die zweite Mannschaft der SKV Rutesheim mit 9:0 vom Feld fegte, taten sich die Kornwestheimer gegen die Zweitvertretung des SV Leonberg/Eltingen deutlich schwerer. Mit einem 4:4 reichte es nur für einen Punkt, womit Drita im Rennen um die Krone wieder zurückfällt.