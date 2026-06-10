Beim SV Gebersheim feiern die Gäste Manuel Bayer, beim FC Gerlingen wird ein Platzverweis diskutiert und in Kornwestheim geht der TSV Flacht baden. Der letzte Spieltag ist gespielt.
Die wichtigsten Entscheidungen in der Fußball-Kreisliga A2 waren bereits vor dem 30. Spieltag gefallen. Die SpVgg Renningen steigt als Meister in die Bezirksliga auf, Drita Kosova Kornwestheim kämpft in der Relegation um den Aufstieg. Die letzten Plätze belegen der KSV Renningen, der TSV Heimerdingen II und der zurückgezogene TSV Münchingen II. Da die Staffel keinen direkten Absteiger aus der Bezirksliga erhält, wird ein Abstiegsplatz entfallen und der TSV Heimerdingen II die Relegation spielen.