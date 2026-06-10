Die wichtigsten Entscheidungen in der Fußball-Kreisliga A2 waren bereits vor dem 30. Spieltag gefallen. Die SpVgg Renningen steigt als Meister in die Bezirksliga auf, Drita Kosova Kornwestheim kämpft in der Relegation um den Aufstieg. Die letzten Plätze belegen der KSV Renningen, der TSV Heimerdingen II und der zurückgezogene TSV Münchingen II. Da die Staffel keinen direkten Absteiger aus der Bezirksliga erhält, wird ein Abstiegsplatz entfallen und der TSV Heimerdingen II die Relegation spielen.

Die Tabellenbewegungen am letzten Spieltag blieben also reine Schönheitskorrekturen. Mit einem Kantersieg sichert sich der SV Gebersheim den Spitzenplatz im Verfolgerfeld hinter der Drittplatzierten Spvgg Weil der Stadt und verdrängt die Spvgg Warmbronn. Diese wird auch von den TSF Ditzingen überholt, die sich dank der Spielabsage durch die SKV Rutesheim II den fünften Platz sichern kann. Der große Verlierer des letzten Spieltages ist der TSV Flacht, der durch die Niederlage in Kornwestheim und den gleichzeitigen Sieg des TV Möglingen von diesem überholt und auf Rang acht verwiesen wird. Der FC Gerlingen kann noch einen Platz gutmachen und sichert sich Platz 10 vor den Zweitvertretungen des SV Leonberg/Eltingen und des Landesligameisters SKV Rutesheim.

Nachholspiel ohne Trainer – Rückkehrer Ceviker trifft doppelt

Eigentlich hätten die Spvgg Weil der Stadt und der TSV Heimerdingen II einen spielfreien letzten Spieltag vor sich gehabt, doch nachdem das Duell der beiden am 29. Spieltag wegen des Unwetters abgebrochen wurde, einigten sich beide Teams auf einen Nachholtermin am Sonntag, die Spvgg setzte sich im letzten Heimauftritt der Saison mit 7:3 durch. Beiden Teams fehlten jedoch die Cheftrainer, Roland Haizmann (Weil der Stadt) und Graziano Monteduro (Heimerdingen) befanden sich bereits im Urlaub. Dafür lagen die Augen auf Mousa El Arkoubi, der sich mit vier Treffern und insgesamt 31 Saisontoren zum Torschützenkönig krönte.

Mousa El Arkoubi traf in dieser Saison, wie er wollte. Foto: Andreas Gorr

Zuerst traf jedoch nach drei Minuten Heimerdingens Gezim Nimoni ins eigene Tor, El Arkoubi machte seinen ersten Streich in der neunten Minute. Atakan Celik gelang zwei Minuten später der Anschlusstreffer, ehe El Arkoubi mit einem Doppelschlag in Minute 36 und 40 die Weichen wieder für seine Mannschaft stellte. Ein besonderes Highlight folgte in der 45. Minute mit dem 5:1 durch Samet Ceviker. Der Offensivspieler hatte sich am fünften Spieltag eine schwere Schulterverletzung zugezogen und krönte sein Comeback nach 253 Tagen direkt mit einem Treffer.

Gegen Warmbronn traf Ceviker (Mi.) und wurde von El Arkoubi (re.) und Salih Karaman (li.) geherzt. Foto: Andreas Gorr

Vier Tore hatte Ceviker in seinen ersten drei Saisonspielen erzielt, in der 48. Minute legte er ein weiteres nach. Heimerdingens Zweitvertretung kam in der Folge noch zu Treffern durch Sebastian Riesch (61.) und Alexander Leitz (74.), El Arkoubi setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt. Nun geht für die Heimerdinger der Fokus auf die anstehende Relegation.

Strittiger Platzverweis: FC Gerlingen besiegt Spvgg Warmbronn

Der Relegation geht der FC Gerlingen nach einer schwierigen Saison doch noch aus dem Weg, die Gerlinger verabschieden sich mit einem 3:1-Heimerfolg über die Spvgg Warmbronn in die Sommerpause. Die erste Halbzeit blieb zwar tor-, aber keinesfalls ereignislos. Nachdem sich in der 29. Minute Gerlingens Nicolas Müller und Josip Kulijer wegen Protests beim Unparteiischen gelbe Karten einhandelten, verwies der Schiedsrichter unmittelbar darauf den Warmbronner Philipp Schüle mit Gelb-Rot des Feldes. „Angeblich wegen Meckerns, was aber überhaupt nicht der Fall war“, nahm Gerlingens Trainer Daniel Bersaglio den Gegner in Schutz.

So ganz verstehen konnte Daniel Bersaglio den Platzverweis nicht. Foto: Andreas Gorr

Mit der Überzahl im Rücken gelang den Hausherren der Führungstreffer in Minute 64, bedingt durch einen Fehler der Gäste. Unter Druck spielte Torhüter Fynn Kleinschmidt einen Rückpass in die Füße von FC-Stürmer Isidoros Arvanitidis, der den Ball vom linken Strafraumeck direkt ins verwaiste Tor schob. Die Antwort hatte die Spvgg nur eine Minute später, der Gast überspielte das Gerlinger Pressing und hatte freie Bahn nach vorn, am Ende fand der Ball im Strafraum Winterneuzugang Mohammad Tajik, der frei vor dem Kasten einschieben konnte. „Wir sahen da richtig doof aus“, gestand Bersaglio, der seine Mannschaft jedoch dafür lobte, dass sie in der Folge einen kühlen Kopf bewahrte. Die erneute Führung gelang dem FC in der 82. Minute, nach einem Angriff über den rechten Flügel leitete Arvanitidis den Ball im Zentrum mit der Hacke auf Baran Arslantas weiter, der vor Kleinschmidt eiskalt blieb. Im Anschluss an einen Eckball in der 85. Minute traf Kapitän Boike Bischoff zum Endstand. Der Abwehrchef verwertete einen Ball von Defensiv-Partner Kristian Dugandzic „in alter Stürmermanier“, wie Bersaglio anmerkte, der Trainer zeigte sich „rundum zufrieden“ mit dem Abschluss.

Tor und Hackenvorlage: Isidoros Arvanitidis (re.) Foto: Andreas Gorr

Die Spielzeit war für den FC lange vom Abstiegskampf geprägt, die Mannschaft überwinterte auf einem direkten Abstiegsplatz. Daniel Bersaglio meinte: „Wenn man seit Oktober mit dem Rücken zur Wand steht und weiß, man kann sich keinen Fehltritt mehr erlauben, macht das schon etwas mit einem. Man ist dann ausgelaugt und müde.“ Dank ihrer starken Leistung in der Rückrunde bleibt die Mannschaft der Kreisliga A2 erhalten, Coach Bersaglio erlebte Licht und Schatten seines Teams. „Das liegt beides eng beieinander, weil wir eine junge Mannschaft haben, die man schützen muss“, betonte der Trainer.

Erneuter Kantersieg für Drita Kosova Kornwestheim gegen TSV Flacht

Ein junges Team hat Vizemeister Drita Kosova Kornwestheim eher nicht. Im Schnitt 30,91 Jahre alt war die Startelf, die zum Saisonabschluss einen 6:1-Erfolg gegen den TSV Flacht feierte. Trainer Björn Wenninger analysierte: „Wenn die ins Rollen kommen, sind sie schwer zu stoppen“, er verwies auf die deutliche Hinspielpleite. Damals hatte sich die Mannschaft bereits schwergetan, nach der zweiwöchigen Spielpause ging es den Gästen nun ähnlich. Das angestrebte Ziel mit Platz fünf oder vier wurde damit verfehlt, einen Vorwurf äußerte der Flachter Coach auch in Richtung der SKV Rutesheim II, die durch ihre Spielabsage den TSF Ditzingen drei geschenkte Punkte zukommen ließ.

Nicht nur die Niederlage gegen Kornwestheim störte Flachts Trainer Björn Wenninger. Foto: Andreas Gorr

Nichtsdestoweniger, unterstrich Wenninger, habe auch seine Mannschaft zu wenig gezeigt. „Wir haben uns hängen gelassen, es war zu wenig Gegenwehr“, monierte er, doch die Gesamtsaison soll dieses Ergebnis nicht trüben. Nach Toren von Adrian Thaqi nach einem Flachter Ballverlust im Aufbauspiel (31.) und Luca Boldrini (43.) gingen beide Teams zunächst mit einem Unentschieden in die Pause, doch nach dem Seitenwechsel schlug der Favorit dreimal zu. Sermin Zekjiri (48.), erneut Thaqi (50.) und Dritas Spielertrainer Spetim Muzliukaj (50.) stellten mit gut herausgespielten Treffern schnell die Weichen, ehe erneut Muzliukaj und abschließend Shaban Ismaili (89.) das deutliche Ergebnis fixierten. Im Hinspiel hatten die Kornwestheimer Flacht mit drei schnellen Toren vor der Pause ausgeknockt, nun folgte der Bruch nach dem Wiederanpfiff. „Ich finde, sie sind spielerisch und technisch die beste Mannschaft der Liga, die Einzelqualität ist enorm“, zollte Wenninger dem Gegner Respekt, lobte besonders den im April verpflichteten ehemaligen Oberligaspieler David Müller. „Was der spielt, ist der Wahnsinn. Er hat keinen einzigen Ball verloren, trifft alle Entscheidungen auch unter Druck richtig, das ist brutal“, war der Flachter Trainer völlig baff.

Schon im Hinspiel wurde es deutlich (li. Flachts Timeas Hetzer, re. Dritas Elvis Gashi). Foto: Andreas Gorr

Gleichzeitig spielte auch die Herangehensweise seines Teams eine Rolle, man habe auch gegen den Favoriten mitspielen wollen. Doch die Räume, die sich den Gastgebern boten, nutzten diese gnadenlos aus. Wenninger sagte: „Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, gegen jeden Gegner mitspielen zu wollen. Das geht auch manchmal nach hinten los“. Entgegen den heimlichen Hoffnungen, dass der Zweitplatzierte seine Kräfte für die Relegation schonen werde, wurden die Flachter erneut deutlich abgewatscht. Nachdem sich der TSV im Laufe der Saison bis zum 27. Spieltag auf Rang vier vorgearbeitet hatte, stürzte die Mannschaft in den jüngsten drei Spielen um vier Plätze ab. Bis dato hatte das Team eine beeindruckende Rückrunde absolviert, an den letzten fünf Spieltagen traf man jedoch auf die allen enteilten Top drei der Liga und kassierte seine einzigen drei Niederlagen nach der Winterpause. Der Spielplan habe eine Rolle gespielt, meinte Wenninger, dennoch war der Coach mit der Entwicklung zufrieden.

TSV Höfingen erneut geschlagen: TV Möglingen triumphiert

Der TSV Höfingen empfing zum Saisonende den TV Möglingen, so schrieb es der Spielplan vor. Die Revanche für die Niederlage in Möglingen blieb jedoch aus, der TSV unterlag mit 1:3. Trainer Marco Russo bedauerte, dass seine Mannschaft abermals an ihrer schwachen Chancenverwertung scheiterte. Ismetcan Caglayan traf in der 8. Minute zur Führung der Gäste, dann ging es Schlag auf Schlag.

Trainer Marco Russo schaffte mit Aufsteiger TSV Höfingen vorzeitig den Klassenerhalt. Foto: Andreas Gorr

In der Folgeminute traf Kenai Giuliano Russo nach einer hohen Balleroberung zum Ausgleich, eine weitere Minute später traf Julian Reiser in Folge eines langen Balls zum 2:1. Trotz der Niederlage war Trainer Russo mit der Saisonleistung des Aufsteigers zufrieden. „Als Aufsteiger war diese erste Saison ganz ansprechend“, meinte er. Die Höfinger kassierten in 26 Spielen nur neun Niederlagen, nur drei Teams verloren seltener. Dazu stellt die Mannschaft mit 50 Gegentreffern zwar die drittbeste Defensive nach Meister Renningen und den TSF Ditzingen, aber zeitliche mit Heimerdingen II und dem KSV Renningen die schwächste Offensive der Liga.

Neun Tore zum Schluss: Gäste feiern Gebersheims Torjäger Manuel Bayer

Zu Saisonbeginn stellte der SV Leonberg/Eltingen noch die beste Offensive der Liga, in der Abschlusswertung steht der viertbeste Angriff. Die 1:9-Klatsche beim SV Gebersheim sorgte nun mit dafür, dass das Team nach dem TSV Heimerdingen II die schwächste Offensive der Liga stellt. Bereits in der ersten Minute wurden die ersatzgeschwächten Gäste kalt erwischt, nach einem Foul von SV-Keeper Niklas Giray an Marc Zieger traf Bernhard Kreis zur frühen Führung und legte drei Minuten später den zweiten Treffer nach. „Wir hatten von Beginn an Dominanz“, fand SV-Trainer Kai Liedtke. Noch vor dem Pausenpfiff schnürte Manuel Bayer einen Doppelpack (18., 28.), schon zur Pause wirkte die Partie entschieden.

Am Samstag begleitete Kai Liedtke (li.) seinen Trauzeugen Christopher Baake (re.) zum Meisterschaftsspiel nach Crailsheim – am Sonntag war er selbst gefordert. Foto: Andreas Gorr

Nach dem Seitenwechsel fielen lange keine Tore, in der 65. Sprintete Murat Tekeli bei einem Konter schneller als die Gegenspieler und drückte den Ball nach Hereingabe von Kreis über die Linie. „Heute hat die Einstellung gestimmt“, meinte SV-Top-Torjäger Kreis. Nachdem der eingewechselte Johnath Chandran in der folgenden Minute eine Flanke von Philipp Hanke wuchtig zum 1:5 einköpfte, schlug Bayer erneut doppelt zu. In der 69. Minute schob er den Ball per Außenrist aus halblinker Position ein, zwei Minuten später klärten die Gäste einen Konter unglücklich in den Rückraum, wo Bayer den Ball per Direktabnahme in die Maschen drosch, so stark, dass er durch ein Loch im Netz wieder hinausschlüpfte. Der Jubel Bayers war groß, Kai Liedtke verriet den Hintergrund: „Er hatte eine Wette abgeschlossen und musste zehn Saisontore schaffen.“ Da der Stürmer nun bei elf Treffern steht, wird das Kabinenfest vom ehemaligen Gebersheimer Trainer Marcel Pfeffer gezahlt, erklärte Liedtke.

Augen auf... Manuel Bayer (li.), den Viererpacker vom SV Gebersheim. Foto: Andreas Gorr

Bayer war der gefeierte Mann, besonderen Anklang fand er bei den Spielern des TSV Schwieberdingen II. Diese hatten sich zuvor mit einem Sieg über die zweite Mannschaft Gebersheims den Relegationsplatz der Kreisliga B5 gesichert und zünftig darauf angestoßen. Entsprechend angezündet feierten sie den SV-Stürmer mit Sprechchören, dieser fand sichtlich Gefallen an der Verehrung. „Wenn man so hoch führt, ist es dann auch witzig“, grinste er. Beim 7:1 blieb es jedoch nicht, zwei ansehnliche Treffer rundeten die Vorstellung ab. Lucas Gutscher versenkte einen Lupfer im rechten Winkel (81.), Niklas Stapf einen Kopfball im linken Knick (82.).

Felix Pohle (li.) verabschiedet sich aus Gebersheim. Foto: Andreas Gorr

Als das Spiel so entschieden war, wechselte Trainer Liedkte seinen Stammkeeper Felix Pohle aus, die Mannschaftskameraden standen Spalier. Der 29-jährige Rückhalt verlässt den SV im Sommer und konzentriert sich vorerst auf seinen Hausbau, wie er anschließend verriet. Gebersheim feiert einen besonderen Sieg: es ist der erste Sieg eines Leonberger Stadtteilteams gegen die SV-Zweite in der Saison. „So kann man gut in die Pause gehen, das tut uns jetzt gut“, fand Coach Liedtke.

Zweimal vier: SV Gebersheim und FC Gerlingen in der FuPa-Elf

Die SV-Mannschaft dominierte nicht nur das Spiel gegen den Nachbarn, auch in der FuPa-Elf der Woche für den letzten Spieltag sind einige Gebersheimer zu finden. Allen voran natürlich Viererpacker Bayer, mit Kreis und Stapf auch zwei weitere Torschütze. Felix Pohle komplettiert das Gebersheimer Quartett, hinzu gesellen sich auch vier Spieler des FC Gerlingen.

Baran Arslantas (Mi.) traf zum 2:0 gegen die Spvgg Warmbronn. Foto: Andreas Gorr

Julian Kranz und Baran Arslantas vervollständigen neben Bayer und Stapf das Mittelfeld, Arvanitidis steht im Sturm neben Kreis und Kornwestheims Thaqi. Mit Steffen Gorsegner stellt der FC zudem einen Verteidiger, der sich neben die Möglinger Max Ivancic und Anthony Scozzari einreiht.

Das war die Kreisliga A2 – jetzt kommt die Relegation

Die Saison 2025/26 ist damit offiziell in den Büchern, einzig die Relegation ist noch zu spielen. Ausrichten wird der TSV Malmsheim, Heimerdingen II trifft am 20. Juni um 18 Uhr auf den Sieger der Partie TSV Schwieberdingen II gegen TSV Weissach. Die Zweitplatzierten der Kreisligen B4 und B5 duellieren sich am kommenden Samstag um 18 Uhr.