Fußball Kreisliga A2: Spvgg Warmbronn gewinnt Elf-Tore-Spiel in der Nachspielzeit

Die Tormaschinen laufen in der Kreisliga auf Hochtouren. Weil der Stadt und Höfingen treffen fünfmal, in Kornwestheim fallen zehn Tore. Nur das Abstiegs-Duell bleibt unter fünf Toren.
Trotz des spielfreien Wochenendes verteidigt die SpVgg Renningen den Spitzenplatz in der Kreisliga A2. Grund dafür ist die Sportgerichtswertung zum in der Vorwoche ausgefallenen Spiel gegen den TSV Heimerdingen II. Der Tabellenletzte konnte aufgrund von Personalproblemen nicht zum Spiel antreten, das Sportgericht wertete das Spiel mit 3:0 für den Erstplatzierten.