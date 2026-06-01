Fußball Kreisliga A2: SpVgg Renningen macht sieben Treffer vor der Pause – Meisterschaft fast sicher

Der Spitzenreiter der Kreisliga A2 fertigt den SV Gebersheim mit 7:1 deutlich ab. Damit sind der SpVgg der Meistertitel und der direkte Wiederaufstieg in die Bezirksliga quasi sicher.
Der ganz große Jubel blieb aus. Applaudierend traten die Ersatzspieler der SpVgg Renningen nach Abpfiff der Kreisliga-Partie gegen den SV Gebersheim auf das Feld. Man hätte argumentieren können, die Spieler hatten während des 7:1-Sieges ja bereits genug gejubelt, andererseits lag der letzte Renninger Treffer zum Zeitpunkt des Abpfiffs bereits über eine Stunde zurück.