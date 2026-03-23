Fußball Kreisliga A2: SKV Rutesheim stellt U23-Trainer Germanus frei
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Tobias Germanus (li.) muss gehen, Jörg Moch (re.) übernimmt das Traineramt. Foto: Andreas Gorr

Der Landesligist zieht personelle Konsequenzen aus der sportlichen Situation. Kurzfristig übernimmt der bisherige Co-Trainer, auch die langfristige Perspektive ist schon geklärt.

Die SKV Rutesheim hat Tobias Germanus entlassen. Der Trainer der zweiten Mannschaft wurde nach der dritten Niederlage in Folge und dem Absturz auf den Abstiegs-Relegationsplatz freigestellt, dies bestätigte Gunter Epple, stellvertretender Abteilungsleiter der Rutesheimer Fußball-Abteilung am Montag nach der 2:6-Pleite beim KSV Renningen. Epple betonte, der Verein sei Germanus dankbar für sein Engagement und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.

 

Kurzfristig wird Jörg Moch die Mannschaft betreuen. Der bisherige Co-Trainer soll mit neuen Impulsen die Mannschaft in der Kreisliga A2 halten. Im Sommer wird der bisherige U19-Trainer Marco Buttice das Traineramt der Zweitvertretung übernehmen.

 