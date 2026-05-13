Fußball Kreisliga A2: Kornwestheim siegt in Renningen – nur noch ein Punkt Vorsprung im Titelrennen

Im Spitzenspiel der Kreisliga A2 verschärft der Verfolger aus Kornwestheim den Kampf um die Meisterschaft. Renningens Trainer Michael Schürg benennt den Grund für die Niederlage.
Das Spitzenspiel der Kreisliga A2 hätte den weiteren Saisonverlauf in zwei Richtungen kippen können. Ein Sieg des Spitzenreiters SpVgg Renningen hätte zur Vorentscheidung im Kampf um den Meistertitel führen können, ein Sieg des Tabellenzweiten Drita Kosova Kornwestheim hingegen hätte ein ganz neues Feuer ins Rennen bringen können.