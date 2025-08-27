Fußball-Kreisliga A2 Enz/Murr: Spvgg Renningen wird als Top-Favorit gehandelt

Wenn man sich bei den Trainern aus dem Altkreis nach dem Favoriten für die neue Fußball-Saison in der Kreisliga A2 Enz/Murr umhört, die an diesem Wochenende startet, fällt regelmäßig ein Name: Spvgg Renningen. Dass hat nicht nur damit zu tun, dass ein Absteiger häufig automatisch als Kandidat für den Wiederaufstieg gehandelt wird, sondern auch mit dem neuen prominenten Mann an der Seitenlinie beim Rankbach-Club: Michael Schürg, der es bei den Stuttgarter Kickers bis in die 3. Liga geschafft hat, übernimmt bei seinem Heimatverein seinen ersten Posten als Trainer.

Der 40-Jährige ist jedoch weit davon entfernt, die Favoritenrolle für sein Team anzunehmen. „Wir haben zwar recht gute Testspielergebnisse erreicht, aber im Ligaalltag ist das schnell Makulatur“, erklärt er. In der vergangenen Runde habe das Team „Woche für Woche was auf die Mütze bekommen“, das stecke in vielen Köpfen noch drin. Zudem gebe es einen großen personellen Umbruch im Team, unter anderem hätten mit Louis Gerken und Felix Dietrich zwei Vereinsikonen ihre Laufbahn beendet.

Großer Umbruch beim SV Gebersheim

Einen noch größeren personellen Umbruch muss der neue Trainer Kai Liedtke beim SV Gebersheim moderieren: Elf Abgänge müssen ersetzt, neun Neuzugänge Gewinn bringend in die Mannschaft integriert werden. Gleich vier Akteure haben die Gebersheimer an den Bezirksligaaufsteiger TSV Heimsheim abgegeben, sogar fünf an den SV Leonberg/Eltingen II – inklusive Sebastian Kohler, der den SV nach der Trennung von Björn Wenninger zur Winterpause in der Rückrunde als Trainer betreut hatte. „Wir haben dank unseres talentierten Nachwuchses hoffentlich einen guten Mix aus Jung und Alt“, sagt Abteilungsleiter Jochen Walter, der neben der Spvgg Renningen auch den letztjährigen Tabellendritten Drita Kosova Kornwestheim und den Vierten TV Möglingen vorne erwartet.

Neben Kornwestheim und Renningen auch die Spvgg Weil der Stadt auf der Rechnung hat Kevin Sturm, der Trainer der TSF Ditzingen. „Die sind schwer zu bespielen“, sagt er. Er selbst will die Saison nach Rang acht im Vorjahr „sehr demütig“ angehen. „Nach dem Fast-Aufstieg vor drei Jahren wären wir vor zwei Jahren fast abgestiegen“, erklärt er dies. Bei den TSF sind unter den Neuzugängen einige Rückkehrer, die in ihrer Jugend schon mal das Ditzinger Trikot trugen. Kevin Sturm kann auf einen üppigen 29-Mann-Kader bauen, aus dem sich auch die zweite Mannschaft bedienen kann, beklagt aber schon vor dem Saisonstart vier Langzeitverletzte.

Vier zweite Mannschaften mischen mit

Mit der SKV Rutesheim II, dem SV Leonberg/Eltingen II, dem TSV Heimerdingen II und dem TSV Münchingen II sind gleich vier zweite Mannschaften in der Kreisliga A2 aktiv. Aufstiegsambitionen dürfte aber wohl nur die Rutesheimer U23 hegen, die bereits von 2009 bis 2022 in der Bezirksliga gespielt hat. Heimerdingen und der SV Leonberg/Eltingen hatten zuletzt gegen den Abstieg gespielt, der TSV Münchingen ist Aufsteiger.