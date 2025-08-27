Fußball-Kreisliga A2 Enz/Murr: Spvgg Renningen wird als Top-Favorit gehandelt

Zum Start der Fußball-Kreisliga A2 sehen die meisten Trainer den bezirksliga-Absteiger als ersten Aufstiegsanwärter.
Wenn man sich bei den Trainern aus dem Altkreis nach dem Favoriten für die neue Fußball-Saison in der Kreisliga A2 Enz/Murr umhört, die an diesem Wochenende startet, fällt regelmäßig ein Name: Spvgg Renningen. Dass hat nicht nur damit zu tun, dass ein Absteiger häufig automatisch als Kandidat für den Wiederaufstieg gehandelt wird, sondern auch mit dem neuen prominenten Mann an der Seitenlinie beim Rankbach-Club: Michael Schürg, der es bei den Stuttgarter Kickers bis in die 3. Liga geschafft hat, übernimmt bei seinem Heimatverein seinen ersten Posten als Trainer.