Fußball-Kreisliga A2: Der FSV Waldebene Stuttgart-Ost krönt sich im Spitzenspiel zum Meister

Neben dem Meistertitel für den FSV Waldebene Stuttgart-Ost steht der nächste Absteiger fest, und der SV Sillenbuch präsentiert einen neuen Trainer für die kommende Saison.
Der 27. Spieltag der Kreisliga A Stuttgart, Staffel 2, sorgte für Klarheit an beiden Enden der Tabelle: Der FSV Waldebene Stuttgart-Ost krönte sich im Spitzenspiel gegen den GFV Ermis Metanastis zum Meister und besiegelte damit den Aufstieg. Im Abstiegskampf steht der TSV Heumaden als zweiter Absteiger fest. Zudem gibt es Nachrichten vom Trainerkarussell beim SV Sillenbuch und KV Plieningen, während der MK Makedonija Stuttgart dem SV Hoffeld einen schwarzen Tag bescherte.