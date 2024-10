Fußball-Kreisliga A1: TSV Affalterbach gewinnt das Derby-Revival klar

Wenn man dem Ende der Spielgemeinschaft zwischen dem TSG Steinheim und dem GSV Erdmannhausen im Sommer etwas Positives abgewinnen wollte, könnte einem einfallen, dass es somit nun wieder das ewige Derby zwischen dem TSV Affalterbach und dem GSV Erdmannhausen gibt. Am Sonntag war es nun in der Kreisliga A1 Enz-Murr soweit. Von einem hitzigen Derby wollte jedoch hinterher keiner sprechen, denn die Affalterbacher zerlegten die Erdmannhäuser mit 7:0 (2:0).

„Es war ein faires Spiel in einem würdigen Rahmen mit vielen Zuschauern. Und da geht man natürlich gerne als klarer Sieger vom Platz“, war TSV-Trainer Dennis Grab hochzufrieden. Das sah beim GSV, dessen Akteure keine einzige Gelbe Karte sahen, anders aus: „In der zweiten Halbzeit haben wir uns nicht mehr gewehrt. Das ärgert mich massiv“, machte GSV-Co-Trainer Ulli Stiegler aus seiner schlechten Laune kein Geheimnis.

Das 3:0 bringt die Vorentscheidung

Dabei hatte sein Team das Spiel zunächst völlig offen gestaltet. „Vor der Pause können wir sogar in Führung gehen. Die Chance war zweimal da“, berichtet Stiegler. Mit Dominik Janzers 1:0 (32.) nahm das Unheil jedoch langsam seinen Lauf. Noch vor der Pause erhöhte Katriel Lovaglio per Elfmeter auf 2:0.

Gewissermaßen den Todesstoß verpasste den Ambitionen der Gäste dann jedoch erst Tim Seyfferle mit dem 3:0, das ihm nach schöner Kombination schon bald nach Wiederanpfiff in der 52. Minute gelang. „Damit war es erledigt“, fand Grab, dessen Elf jedoch nun erst so richtig auf den Geschmack gekommen war und das Resultat durch weitere zwei Janzer-Treffer, Antonio La Macchia und Giuseppe Lovaglio auf 7:0 schraubte. In der etwas verzerrten Tabelle schoben sich die Affalterbacher mit ihrem dritten Sieg in Folge nun auf den dritten Rang. Der GSV bleibt trotz der Packung Tabellenneunter.

SGV Murr setzt Siegeszug fort

Eine weitere Woche als Ligaprimus liegt hingegen vor dem SGV Murr, der auch die Aufgabe beim VfB Tamm mit einem klaren 6:1 (3:0) löste. „So lange es möglich ist, wollen wir jetzt natürlich oben dabei bleiben“, kommentiert SGV-Trainer Ben Blümle. Seine Mannschaft beherrschte die erste Hälfte und wirkte zur Pause bei einer 3:0-Führung schon wie der sichere Sieger. Daniel Lischka und zweimal Christian Krauß hatten getroffen. „Dann haben wir nach Wiederanpfiff aber etwas die Spannung verloren“, kritisiert Blümle, denn nach dem 1:3-Anschluss (60.) hatte Tamm kurzzeitig Aufwind. Tim Gassmann setzte dem jedoch mit seinem direkt verwandelten Eckball zum 4:1 ein Ende (70.), bevor nochmals Krauß und Robins Siedler das halbe Dutzend vollmachten.

Einen Zähler entführte der GSV Pleidelsheim II mit einem 1:1 (0:0) von der SGM Hochberg/Hochdorf. „Wir haben sehr gut verteidigt“, stellte ein zufriedener GSV-Coach Gert Ranzinger hinterher heraus. Seine Elf stand eher tief und setzte auf Nadelstiche. Dennoch geriet man nach dem Seitenwechsel in Rückstand, konnte jedoch durch Sascha Ebert schnell wieder ausgleichen.

SGM zieht erste Mannschaft zurück

Spielfrei war an diesem Wochenende der TSV 1899 Benningen. Gar nicht mehr am Wettbewerb teil nimmt die SGM Club L’Italiano Großbottwar/FV Oberstenfeld teil, die sich aufgrund massiven Spielermangels mit dem Verband darauf einigte, ihre erste Mannschaft aus der A1-Staffel zurückzuziehen. Nun tritt die SGM nur noch mit der ehemals zweiten Mannschaft in der B-Liga an.