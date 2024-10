Fußball Kreisliga A1: Trio in Erdmannhausen feiert erfolgreiches Comeback

Bei A-Ligist TSV 1899 Benningen ist in der Trainerfrage derweil eine Zwischenlösung gefunden worden. Und der SGV Murr verteidigt die Tabellenführung mit einem Kantersieg.

In der Kreisliga A1 hat der SGV Murr mit einem 6:0 (4:0)-Sieg bei Kellerkind FV Ingersheim die Tabellenführung verteidigt. „Auch in der Höhe verdient“, empfindet SGV-Coach Ben Blümle den Sieg, für den sein Team mit seiner Standardstärke den Weg bereitete. Jeweils nach Ecken trafen Michael Winkle, Daniel Lischka und David Werner zur 3:0-Führung, die Christian Krauß noch vor der Pause ausbaute. Nach Wiederanpfiff ließ es Murr etwas ruhiger angehen, Winkle und Robin Siedler machten aber noch das halbe Dutzend voll.

Der Verfolger TSV Affalterbach unterlag dagegen auf eigenem Platz mit 1:2 (1:1) dem TSC Kornwestheim und fiel auf den dritten Platz zurück. „Es war im Prinzip eine Kopie des Pokalspiels gegen den TSC vor wenigen Wochen. Auch damals haben wir in der Anfangsphase mehrfach Aluminium getroffen“, berichtete TSV-Trainer Dennis Grab.

Lesen Sie auch

Sein Team war zunächst klar tonangebend, doch nur Giuseppe Lovaglio traf (29.). Kornwestheim wurde stärker und drehte das Spiel mit Treffern kurz vor und bald nach der Halbzeit (40., 55.). Affalterbach gab nicht klein bei und probierte bis zum Schlusspfiff alles. „Es war dann zwar ein Spiel auf ein Tor, aber wir haben es nicht zwingend zu Ende gespielt“, hadert Grab und bemängelte „zu viele falsche Entscheidungen“.

Viel geboten war beim 8:4 (6:1)-Sieg des GSV Erdmannhausen gegen den VfB Neckarrems 1913. „In der ersten Hälfte hatten wir eine sehr gute Energie auf dem Platz“, stellt GSV-Coach Alexander Berg heraus, der sich beim 6:1-Pausenstand schon fast am Tagesziel wähnte. Nach Wiederanpfiff verkürzte Neckarrems jedoch auf 4:6 und plötzlich schien die Partie wieder offen. „Erst mit dem 7:4 von Joel Koca mit abgefälschtem Schuss war der Widerstand des Gegners gebrochen“, berichtet Berg weiter. Wieder an Bord hatten die Erdmannhäuser überraschend das Trio Mario Heusel, David und Jan Fögele, das eigentlich im Sommer sein Karriereende erklärt hatte. Heusel bewies dabei, dass er in Sachen Knipsen nichts verlernt hat, denn er eröffnete mit dem ersten seiner insgesamt drei Treffer das Torfestival schon nach vier Minuten. Zudem waren dreimal Nick Rath sowie einmal sein Bruder Moritz für den GSV erfolgreich, der sich mit dem Erfolg auf den neunten Platz nach oben geschoben hat.

Spielfrei war der TSV 1899 Benningen. Bei dem ist nun offiziell, dass nach dem Rücktritt von Tobias Büttner der Sportliche Leiter Marcel Storz bis Januar das Training leitet, ehe ein Nachfolger vorgestellt werden soll.

Zudem war die Partie des GSV Pleidelsheim II beim TKSZ Ludwigsburg abgesagt worden, da die Stadt Ludwigsburg das altehrwürdige Jahnstadion gesperrt hatte.