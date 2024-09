Fußball Kreisliga A1 Enz/Murr: SGM L’Italiano/FV Oberstenfeld droht die Disqualifikation

1 Patrick Flamm freut sich mit seinen Mitspielern über den 4:0-Erfolg des TSV 1899 Benningen gegen Tamm. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der Club ist bei zwei Spielen nicht angetreten. Der TSV 1899 Benningen rückt auf Platz zwei vor, der SGV Murr stürzt den Spitzenreiter.











Link kopiert



In der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr ist der TSV 1899 Benningen mit einem 4:0 (1:0) beim VfB Tamm auf den zweiten Tabellenplatz geklettert. Iniko Pasmakis hatte zunächst tonangebende Benninger in Führung gebracht (23.). „Danach haben wir das Spiel aber bis zur Halbzeit aus der Hand gegeben“, sagt TSV-Trainer Tobias Büttner. Sein Team verteidigte das 1:0 aber und übernahm nach der Pause wieder die Kontrolle. „Am Ende haben wir daher auch in der Höhe verdient gewonnen“, befand Büttner. Bilal Bitmez (2) und Patrick Flamm schossen den 4:0-Endstand heraus.