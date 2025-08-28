Fußball-Kreisliga A1 Enz/Murr: Großer Umbruch beim TSV 1899 Benningen

Saisoncheck (5):
A-Ligist TSV 1899 Benningen nutzt den Abgang von elf Spielern zu einer Transformation sowie zu einer Verjüngung des Kaders .
Wohl selten war die Rede vom Umbruch, der in einer Fußballmannschaft vollzogen wird, so treffend wie in diesem Sommer beim TSV 1899 Benningen. Nach einem nicht nur sportlich schwierigen Jahr verzeichnet der Vorjahresachte der Kreisliga A1 Enz/Murr auf dem Papier elf Abgänge. Zwei Akteure wechselten den Verein, gleich neun beendeten ihre Laufbahn. Blickt man auf die Liste dieser Ehemaligen, stellt man verblüfft fest: Pi mal Daumen handelt es sich dabei um jene Spieler, die im vergangenen halben Jahrzehnt mehr oder weniger diese Mannschaft ausgemacht haben.