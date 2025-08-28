Fußball-Kreisliga A1 Enz/Murr: Großer Umbruch beim TSV 1899 Benningen

Wohl selten war die Rede vom Umbruch, der in einer Fußballmannschaft vollzogen wird, so treffend wie in diesem Sommer beim TSV 1899 Benningen. Nach einem nicht nur sportlich schwierigen Jahr verzeichnet der Vorjahresachte der Kreisliga A1 Enz/Murr auf dem Papier elf Abgänge. Zwei Akteure wechselten den Verein, gleich neun beendeten ihre Laufbahn. Blickt man auf die Liste dieser Ehemaligen, stellt man verblüfft fest: Pi mal Daumen handelt es sich dabei um jene Spieler, die im vergangenen halben Jahrzehnt mehr oder weniger diese Mannschaft ausgemacht haben.

Die Entwicklung traf TSV-Trainer Gianni Bellarosa jedoch keineswegs unvorbereitet. „Ja, wir haben durch die Bank Qualitätsspieler verloren und das einstige Korsett ist weg“, räumt er zwar ein, fügt aber an: „Schon als ich im Winter hier übernommen habe, war klar besprochen, dass wir diesen Weg gehen werden.“ Zumal der XXL-Umbruch keineswegs erst in diesem Sommer Form annahm, sondern sich schleichend vollzog, denn viele standen schon in der Rückrunde nicht mehr zur Verfügung.

Schlüsselrolle für spielenden Co-Trainer Julian Hofacker

Die Transformation und Verjüngung des Kaders hat Bellarosa also längst vorangetrieben, denn bereits im vergangenen halben Jahr integrierte er erfolgreich Spieler aus der TSV-Zweiten. Bei diesem Neuaufbau hat er jedoch nicht nur das Geschehen auf dem Platz im Blick: „Ein derart großer Umbruch ist auch eine Chance. Fußball kannst du doch letztlich auch auf dem Bolzplatz spielen. Mir geht es aber um ein Miteinander, das darüber hinausgeht“, erklärt der Coach und bringt sein übergeordnetes Ziel wie folgt auf den Punkt: „Mit Benninger Jungs hier eine neue Struktur aufbauen und ein gesundes Vereinsleben befördern, auch wenn das heute vielleicht nicht mehr so einfach wie noch vor zehn Jahren ist.“

Doch Bellarosa weiß natürlich ganz genau, dass dafür auch das Fußballerische stimmen muss. „Schnellstmöglich zusammenfinden, darauf liegt der Fokus“ formuliert er die vordringlichste Aufgabe für sich und sein Team, in dem er seit dem Vorbereitungsbeginn an einem neuen Gerüst bastelt. Eine Schlüsselrolle sollte dabei seinem spielenden Co-Trainer Julian Hofacker zukommen. „Er ist immer noch ein Vollblutspieler und er ist Kopf und Kapitän der Mannschaft“, sagt der Trainer, der zudem die bereits Erfahreneren Patrick Scherer (Bellarosa: „Er muss jetzt mehr in die Verantwortung gehen“), Nick Gruber, David Heim und Angelo de Capua nennt, wenn er laut über eine zukünftige Achse nachdenkt.

Klassenverbleib als Saisonziel

Seine ersten Eindrücke, so der Coach, seien rundherum positiv: „Wir sind in der vierten Trainingswoche und ich habe schon schnell gespürt, dass ein anderer Geist da ist. Die Chemie hat sich verändert und ich bin bislang absolut zufrieden“, erzählt er. Was die sportlichen Ambitionen in der für den TSV am 31. August mit dem Gastspiel bei Topfavorit TSV Grünbühl beginnenden Saison angeht, gibt sich Bellarosa aber keinen Illusionen hin. „Unser Ziel ist der Klassenerhalt“, sagt er ganz klar und ist davon überzeugt, dass dieser Ansatz auch im Umfeld des langjährigen Bezirksligisten Akzeptanz genießt. „Es geht jetzt schlicht darum, die nächste Periode des Vereins aufzubauen“, fasst der Coach prägnant zusammen.

Geht es um den TSV 1899 Benningen im Jahr 2025, muss aber auch der tragische Vorfall zur Sprache kommen, der den Verein und vor allem seine Spieler im Februar diesen Jahres tief erschütterte. Mitspieler Prince da Silva brach damals beim Testspiel gegen den TV Möglingen auf dem Platz zusammen und verstarb wenige Tage später.

Der Verein ist in Gedanken beim verstorbenen Prince da Silva

„Das hat uns alle aus der Bahn geworfen. Wir werden ihn nicht vergessen, er gehört zu unserer Geschichte und diese Erfahrung verbindet uns wahrscheinlich fürs Leben. Sein Trikot hängt noch heute da. Ich glaube aber, es war gut, dass wir nach seinem Tod schnell wieder auf dem Platz zusammengekommen sind“, erzählt Bellarosa und fügt auf Nachfrage an: „Der Tod von Prince hatte aber natürlich Einfluss auf unsere Rückrunde.“

Seinerzeit stellte der Coach angesichts der Ausnahmesituation sogar das Training um: „Viel miteinander reden und trotzdem versuchen, Spaß zu haben“, so erinnert er sich, habe er damals in den Mittelpunkt gerückt und räumt freimütig ein: „Darunter hat sicher die Fitness gelitten“.

Auch wenn ein halbes Jahr später eine abschließende Einordnung schwer fällt: Die gewisse Normalität, die inzwischen eingekehrt ist, dürfte auch der Benninger Fußballmannschaft wieder manches leichter machen.