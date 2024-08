Fußball-Kreisliga A: TV Stetten: Alles ist eine Aufgabe des Kollektivs

1 Die Kreisliga-A-Fußballer des TV Stetten um ihren neuen Trainer Michael Kienzle (rechts). Foto: /privat

Die Kreisliga-A-Fußballer des TV Stetten starten am Sonntag, 15 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den SV Breuningsweiler II in die neue Saison. Der neue Trainer Michael Kienzle will möglichst schnell viele Punkte sammeln, um am Ende nichts mit dem Abstieg zu tun haben müssen.











Michael Kienzle, der neue Trainer der Kreisliga-A-Fußballer des TV Stetten, hat gute Erinnerungen an den Klub. Schon einmal, von 2008 bis 2013, zeichnete der inzwischen 55-Jährige für die Geschicke der Kicker verantwortlich. Erfolgreich. Denn in der Saison 2009/2010 führte er sie über die Aufstiegsrelegation von der Kreisliga B in die Kreisliga A. Dort, in der Staffel 1, spielt die Mannschaft auch in der kommenden Spielzeit 2024/2025 noch, in der erneut Michael Kienzle das Sagen hat.